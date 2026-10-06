Chontico Noche: resultado del sorteo hoy martes 6 de octubre de 2026

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance con mayor reconocimiento en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Cada día, los jugadores consultan los resultados para verificar si sus números fueron favorecidos en el sorteo.

Este juego, identificado con la tradición regional del chontaduro, cuenta con diferentes modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras que se quieran jugar. Además, desde 2025 incorporó la llamada quinta balota, una alternativa que amplió las posibilidades de participación.

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Número ganador del Chontico Noche del 6 de octubre de 2026

El sorteo de Chontico Noche del martes 6 de octubre de 2026 dejó como resultado el siguiente número:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los jugadores pueden comparar estos números con sus tiquetes para determinar si obtuvieron algún premio, de acuerdo con la modalidad seleccionada.

¿Qué es la quinta balota del Chontico Noche?

La quinta balota es una de las novedades incorporadas al juego. Se trata de un número adicional que acompaña el resultado principal del sorteo.



Esta alternativa permite acceder a premios adicionales cuando la quinta balota coincide con alguna de las cifras contempladas en la apuesta. De esta manera, el juego incorpora una opción adicional para los participantes.

¿A qué hora juega Chontico Noche?

El horario del sorteo depende del día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de Chontico Noche, existen otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, esta última disponible los jueves en horario nocturno.

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¿Cuáles son las modalidades de Chontico Noche?

Los jugadores pueden elegir diferentes modalidades dependiendo del número de cifras que quieran acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: el premio se obtiene cuando las cuatro cifras del número jugado coinciden exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial.

el premio se obtiene cuando las cuatro cifras del número jugado coinciden exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial. Combinado de cuatro cifras : en esta modalidad es necesario acertar las cuatro cifras, pero el orden en el que aparecen no es determinante.

: en esta modalidad es necesario acertar las cuatro cifras, pero el orden en el que aparecen no es determinante. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras del resultado y hacerlo en el mismo orden.

consiste en acertar las del resultado y hacerlo en el mismo orden. Combinado de tres cifras: permite ganar cuando las tres últimas cifras coinciden, sin importar el orden.

permite ganar cuando las tres últimas cifras coinciden, sin importar el orden. Dos cifras o pata: la apuesta se concentra en las dos últimas cifras del número ganador.

la apuesta se concentra en las del número ganador. Una cifra o uña: es la modalidad que requiere acertar únicamente la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El valor de las apuestas puede variar según la modalidad elegida. Los rangos establecidos son:



Valor mínimo del tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Esto permite que los participantes seleccionen el tipo de jugada de acuerdo con el presupuesto destinado para el chance.

¿Cómo reclamar un premio de Chontico Noche?

Para reclamar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar la documentación requerida. Entre los documentos básicos se encuentran:



Tiquete original , debidamente diligenciado y sin enmendaduras.

, debidamente diligenciado y sin enmendaduras. Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio obtenido.



Premios menores a 48 UVT

Para estos premios se solicita la documentación básica anteriormente mencionada.



Para estos premios se solicita la documentación básica anteriormente mencionada. Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta.



Además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el suministrado en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT

En estos casos también se debe presentar una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

De esta manera, los jugadores pueden consultar el resultado de Chontico Noche, verificar sus números y conocer los requisitos que deben cumplir en caso de resultar ganadores.