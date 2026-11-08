Chontico Noche, resultado del último sorteo de hoy domingo 8 de noviembre de 2026

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance con mayor reconocimiento en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Su identidad está ligada al chontaduro y ofrece distintas alternativas para quienes buscan acertar el número ganador.

Desde 2025, el juego incorporó modificaciones en su dinámica, entre ellas la quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal y amplía las opciones de participación.

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Resultado del Chontico Noche hoy, domingo 8 de noviembre de 2026

El resultado oficial del sorteo de este domingo está pendiente de publicación. Estos son los datos que podrán consultar los participantes para comprobar sus apuestas:



Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

Quinta balota: pendiente de publicación.

Los jugadores pueden verificar los resultados a través de los canales oficiales y los puntos autorizados.



¿Qué es la quinta balota del Chontico Noche?

La quinta balota es un número adicional que acompaña las cuatro cifras del resultado principal. Esta alternativa permite acceder a premios adicionales cuando la cifra extra coincide con alguna de las jugadas registradas, de acuerdo con las condiciones del juego.

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Su incorporación en 2025 amplió las opciones disponibles para los participantes.

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

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El sorteo se lleva a cabo diariamente, pero el horario depende del día:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, la marca cuenta con Chontico Día y Super Chontico Noche, modalidad que se juega los jueves en horario nocturno.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

El Chontico Noche ofrece seis formas de jugar, según la cantidad de cifras que cada participante quiera acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

Combinado de cuatro cifras: permite ganar con las cuatro cifras acertadas en cualquier orden.

Tres cifras directo: requiere coincidir con las tres últimas cifras en la secuencia exacta.

Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres cifras finales, sin importar su orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar los dos últimos números.

Una cifra o uña: entrega premio cuando coincide el último dígito.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Noche?

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El valor de las apuestas permite ajustar la participación al presupuesto de cada jugador. El monto mínimo del tiquete es de $500, mientras que el máximo por apuesta alcanza los $10.000.

¿Cómo reclamar los premios del Chontico Noche?

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Los ganadores deben acudir a los puntos autorizados y presentar los documentos exigidos para validar el tiquete y gestionar el pago. Los requisitos generales son:



Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

La documentación adicional depende del monto del premio:

