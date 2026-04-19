Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 19 de abril de 2026

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance con mayor seguimiento en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores consultan a diario los resultados oficiales. En el sorteo realizado el 19 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: XXXX. Estos son los resultados:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados corresponden a los datos oficiales y son los únicos válidos para la verificación de premios.



Horario del sorteo Chontico Noche

Uno de los factores que impulsa la alta participación en este chance es la claridad en sus horarios, lo que permite a los jugadores planificar sus apuestas:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas, los usuarios siguen en tiempo real la publicación de resultados. Además, el portafolio incluye opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche.



Modalidades de juego del Chontico Noche

El Chontico Noche ofrece diferentes modalidades que se adaptan a las estrategias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno ): acierto exacto en orden

): acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto en orden de las tres últimas cifras

acierto en orden de las tres últimas cifras Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

acierto en cualquier orden Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra (uña): acierto de la última cifra

Esta variedad permite participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren opciones con mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta jugar Chontico Noche

El valor de las apuestas es accesible, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Esto convierte al sorteo en una alternativa frecuente dentro de los juegos de azar en Colombia.



Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

Actualmente, es posible participar en el Chontico Noche desde cualquier lugar a través de plataformas autorizadas por Coljuegos. El proceso incluye:



Registro en una plataforma oficial Validación de identidad Recarga de saldo por medios electrónicos Selección del número y modalidad Confirmación de la apuesta

Este sistema garantiza seguridad, legalidad y facilidad de acceso.

Requisitos para reclamar premios del Chontico Noche

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado junto con su documento de identidad. Dependiendo del monto, se exigen condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT

182 UVT o más: certificación bancaria reciente

Cumplir con estos requisitos es clave para asegurar el pago sin inconvenientes.



Últimos resultados del Chontico Noche

Estos son algunos de los resultados recientes del sorteo:



18 de abril de 2026: 1398 - 4

1398 - 4 17 de abril de 2026: 2865 - 2

2865 - 2 16 de abril de 2026: 8122 - 3

8122 - 3 14 de abril de 2026: 7835 - 3

El seguimiento de estos resultados permite a los jugadores analizar tendencias y definir sus próximas apuestas.