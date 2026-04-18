Resultado de Chontico Noche, último sorteo hoy sábado 18 de abril de 2026

El Chontico Noche sigue posicionándose como uno de los sorteos de chance con mayor seguimiento en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de apostadores consultan a diario los resultados oficiales. En la jornada de este sábado 18 de abril de 2026, espectadores esperaron con ansias el resultado de la combinación ganadora, un resultado que marcó la dinámica de apuestas de esta popular modalidad.



Resultado oficial Chontico Noche hoy 18 de abril

El resultado del Chontico Noche del 18 de abril de 2026 fue: (en minutos). La primera cifra corresponde al número principal de cuatro dígitos, mientras que el número adicional complementa algunas modalidades del juego.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Horario del sorteo Chontico Noche

Uno de los factores que impulsa la alta participación en el chance Chontico Noche son sus horarios definidos, que permiten a los jugadores organizar sus apuestas:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estos horarios, los usuarios siguen en tiempo real la publicación de resultados. Además, este portafolio incluye otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, ampliando las alternativas disponibles.



Modalidades de juego del Chontico Noche

El Chontico Noche ofrece diversas modalidades que permiten ajustar la estrategia de apuesta según el objetivo de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en orden

Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

Tres cifras directo: acierto en orden de las tres últimas cifras

Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

Una cifra (uña): acierto de la última cifra

Esta variedad facilita la participación tanto de quienes buscan premios mayores como de quienes prefieren opciones con mayor probabilidad de acierto.



Cuánto cuesta jugar Chontico Noche

El valor de las apuestas en el Chontico Noche es accesible, lo que permite la inclusión de diferentes perfiles de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Este rango convierte al sorteo en una alternativa frecuente dentro del sector de juegos de azar en Colombia.



Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

Actualmente, el chance en línea en Colombia permite participar en el Chontico Noche desde cualquier lugar, siempre a través de operadores autorizados por Coljuegos. El proceso incluye:



Registro en una plataforma oficial Validación de identidad Recarga de saldo mediante medios electrónicos Selección del número y modalidad Confirmación de la apuesta

Este sistema digital garantiza seguridad, legalidad y facilidad de acceso para los usuarios.



Requisitos para reclamar premios del Chontico Noche

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar el tiquete original en buen estado junto con su documento de identidad. Dependiendo del monto, se exigen requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT

182 UVT o más: certificación bancaria reciente

Cumplir con estas condiciones es fundamental para asegurar el pago del premio sin inconvenientes.

Últimos resultados del Chontico Noche

Estos son algunos de los resultados recientes del Chontico Noche, información relevante para quienes siguen el comportamiento del sorteo:



17 de abril de 2026: 2865 - 2

16 de abril de 2026: 8122 - 3

14 de abril de 2026: 7835 - 3

13 de abril de 2026: 7368 - 0

12 de abril de 2026: 1340 - 5

El análisis de estos resultados permite a los jugadores identificar patrones y definir sus próximas jugadas.