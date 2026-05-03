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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 3 de mayo de 2026

Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 3 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche juega todos los días en horas de la noche. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy domingo 3 de mayo de 2026.

Chontico Noche
Chontico Noche
Blu Radio - IA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de may, 2026

El chance Chontico Noche publicó su resultado oficial correspondiente al sábado 3 de mayo de 2026, consolidándose una vez más como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en el Valle del Cauca y otras zonas del país. La expectativa alrededor de este juego se mantiene alta gracias a su frecuencia, accesibilidad y variedad de modalidades.

Resultado del Chontico Noche hoy, 3 de mayo de 2026

Este sorteo, reconocido por su constancia y facilidad de participación, dejó como combinación ganadora el: 2817 - 8, dato clave para la asignación de premios.

  • Dos últimas cifras: 17
  • Tres últimas cifras: 817
  • Quinta balota: 8
Chontico Noche (54).png

Horarios del sorteo Chontico Noche

Uno de los aspectos más valorados por los apostadores es la claridad en los horarios de juego, que se mantienen de la siguiente manera:

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de este sorteo, existen otras variantes como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las opciones para los jugadores.

Modalidades de apuesta disponibles

El Chontico Noche ofrece distintas formas de apostar, permitiendo elegir entre mayores premios o más probabilidades de acierto. Entre las principales modalidades se encuentran:

  • Cuatro cifras en orden exacto (superpleno)
  • Combinaciones de tres y cuatro cifras
  • Dos cifras (pata)
  • Una cifra (uña)

Esta variedad hace que el juego se adapte a diferentes estrategias y preferencias.

Otro de los factores que impulsa la popularidad del chance Chontico Noche es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que permite la participación de un amplio público.

Juego regulado y opciones digitales

El chance en Colombia está bajo la supervisión de Coljuegos, entidad que garantiza la legalidad del juego. Los usuarios pueden apostar en puntos físicos autorizados o mediante plataformas en línea, donde deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar sus números.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado. Dependiendo del valor ganado, se solicitan requisitos adicionales:

  • Menores a 48 UVT: documentación básica
  • Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT
  • Superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente

Resultados recientes del Chontico Noche

Estos son algunos de los números ganadores más recientes:

  • 2 de mayo de 2026: 6526 – 9
  • 30 de abril de 2026: 3632 – 8
  • 29 de abril de 2026: 7698 – 7
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