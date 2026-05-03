Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 3 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche publicó su resultado oficial correspondiente al sábado 3 de mayo de 2026, consolidándose una vez más como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en el Valle del Cauca y otras zonas del país. La expectativa alrededor de este juego se mantiene alta gracias a su frecuencia, accesibilidad y variedad de modalidades.



Resultado del Chontico Noche hoy, 3 de mayo de 2026

Este sorteo, reconocido por su constancia y facilidad de participación, dejó como combinación ganadora el: 2817 - 8, dato clave para la asignación de premios.



Dos últimas cifras: 17

Tres últimas cifras: 817

Quinta balota: 8

Horarios del sorteo Chontico Noche

Uno de los aspectos más valorados por los apostadores es la claridad en los horarios de juego, que se mantienen de la siguiente manera:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de este sorteo, existen otras variantes como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las opciones para los jugadores.



Modalidades de apuesta disponibles

El Chontico Noche ofrece distintas formas de apostar, permitiendo elegir entre mayores premios o más probabilidades de acierto. Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras en orden exacto (superpleno)

Combinaciones de tres y cuatro cifras

Dos cifras (pata)

Una cifra (uña)

Esta variedad hace que el juego se adapte a diferentes estrategias y preferencias.

Otro de los factores que impulsa la popularidad del chance Chontico Noche es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que permite la participación de un amplio público.



Juego regulado y opciones digitales

El chance en Colombia está bajo la supervisión de Coljuegos, entidad que garantiza la legalidad del juego. Los usuarios pueden apostar en puntos físicos autorizados o mediante plataformas en línea, donde deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar sus números.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado. Dependiendo del valor ganado, se solicitan requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT

Superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente

Resultados recientes del Chontico Noche

Estos son algunos de los números ganadores más recientes:

