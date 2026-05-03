Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 3 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche publicó su resultado oficial correspondiente al sábado 3 de mayo de 2026, consolidándose una vez más como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en el Valle del Cauca y otras zonas del país. La expectativa alrededor de este juego se mantiene alta gracias a su frecuencia, accesibilidad y variedad de modalidades.
Resultado del Chontico Noche hoy, 3 de mayo de 2026
Este sorteo, reconocido por su constancia y facilidad de participación, dejó como combinación ganadora el: 2817 - 8, dato clave para la asignación de premios.
- Dos últimas cifras: 17
- Tres últimas cifras: 817
- Quinta balota: 8
Horarios del sorteo Chontico Noche
Uno de los aspectos más valorados por los apostadores es la claridad en los horarios de juego, que se mantienen de la siguiente manera:
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Además de este sorteo, existen otras variantes como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las opciones para los jugadores.
Modalidades de apuesta disponibles
El Chontico Noche ofrece distintas formas de apostar, permitiendo elegir entre mayores premios o más probabilidades de acierto. Entre las principales modalidades se encuentran:
- Cuatro cifras en orden exacto (superpleno)
- Combinaciones de tres y cuatro cifras
- Dos cifras (pata)
- Una cifra (uña)
Esta variedad hace que el juego se adapte a diferentes estrategias y preferencias.
Otro de los factores que impulsa la popularidad del chance Chontico Noche es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que permite la participación de un amplio público.
Juego regulado y opciones digitales
El chance en Colombia está bajo la supervisión de Coljuegos, entidad que garantiza la legalidad del juego. Los usuarios pueden apostar en puntos físicos autorizados o mediante plataformas en línea, donde deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar sus números.
Requisitos para reclamar premios
Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado. Dependiendo del valor ganado, se solicitan requisitos adicionales:
- Menores a 48 UVT: documentación básica
- Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT
- Superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente
Resultados recientes del Chontico Noche
Estos son algunos de los números ganadores más recientes:
- 2 de mayo de 2026: 6526 – 9
- 30 de abril de 2026: 3632 – 8
- 29 de abril de 2026: 7698 – 7