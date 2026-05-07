Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 7 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más populares en el Valle del Cauca. Operado por la tradicional Lotería del Chontico, este juego de azar, inspirado en el nombre del chontaduro —una de las frutas más representativas de la región—, reúne cada noche a miles de jugadores que buscan acertar la combinación ganadora.



Resultado del Chontico Noche del jueves 7 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Chontico Noche de este jueves 7 de mayo de 2026 dejó como combinación ganadora el número:

Las cifras oficiales del sorteo fueron:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los jugadores deben verificar cuidadosamente su tiquete con un vendedor autorizado antes de iniciar cualquier proceso de reclamación del premio.

Desde 2025, este sorteo incorporó la modalidad de quinta balota o número adicional, una opción que permite aumentar el valor del premio cuando coincide junto con otras cifras acertadas.



A qué hora juega Chontico Noche

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días, aunque sus horarios cambian dependiendo de la jornada:



De lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de este sorteo, la marca también opera otros juegos reconocidos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último realizado los jueves en horario nocturno.

Cómo se juega el chance Chontico Noche

En este juego de azar, los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, las cifras elegidas deben coincidir con el resultado oficial en el orden establecido de izquierda a derecha.



Entre las modalidades disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado de tres cifras: a certar las tres últimas cifras en cualquier orden.

certar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar en Chontico Noche

El juego permite realizar apuestas con valores accesibles para diferentes presupuestos:



Valor mínimo por apuesta: $500

$500 Valor máximo por apuesta: $10.000

Qué se necesita para reclamar un premio

El proceso de pago varía según el monto ganado, aunque existen requisitos básicos obligatorios para todos los casos.



Documentos básicos

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

solo requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: también exigen diligenciar el formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

también exigen diligenciar el formato SIPLAFT disponible en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: adicionalmente se debe presentar una certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días y a nombre de la persona registrada en el tiquete.

En premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar cerca de ocho días hábiles.