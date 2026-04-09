Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 9 de abril de 2026

El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Su mecánica sencilla y las múltiples opciones de apuesta lo convierten en una alternativa atractiva para miles de jugadores que diariamente revisan los resultados oficiales.



Resultado de Chontico Noche - 9 de abril de 2026

En el sorteo realizado el jueves 9 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados corresponden al sorteo más reciente y son los válidos para que los apostadores verifiquen sus jugadas.



Horario del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año, con los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas, los jugadores suelen consultar los resultados en tiempo real. Además, el portafolio incluye otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Una de las claves de su popularidad es la variedad de formas de apostar, que se adaptan a diferentes estrategias:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto en orden de las tres últimas cifras

acierto en orden de las tres últimas cifras Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

acierto en cualquier orden Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra (uña): acierto de la última cifra

Esta diversidad hace que el juego sea dinámico y accesible para todo tipo de jugadores.



¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El costo de participación es uno de sus principales atractivos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos valores permiten participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.



Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

Actualmente, también es posible jugar de manera digital a través de plataformas autorizadas por Coljuegos. El proceso es sencillo:



Registrarse en una plataforma oficial Validar la identidad Recargar saldo Elegir el número y la modalidad Confirmar la apuesta

De esta manera, los usuarios pueden participar desde cualquier lugar con respaldo legal.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. Los requisitos varían según el monto:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: formulario SIPLAFT

formulario SIPLAFT 182 UVT o más: certificación bancaria reciente

Cumplir con estas condiciones es clave para garantizar el pago del premio.



Últimos resultados del Chontico Noche

Estos fueron algunos de los resultados recientes del sorteo:



8 de abril de 2026: 0560 - 7.

0560 - 7. 7 de abril de 2026: 0756 - 4

0756 - 4 5 de abril de 2026: 1234 - 2

1234 - 2 4 de abril de 2026: 4214 - 5

4214 - 5 3 de abril de 2026: 4801 - 6

Se recomienda siempre verificar los resultados en los canales oficiales para confirmar la información y evitar confusiones.