Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 18 de mayo de 2026

Miles de personas en el Valle del Cauca y otras regiones del país revisan diariamente los resultados del Chontico Noche, uno de los chances más tradicionales y consultados en Colombia. Sus diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de ganar con aciertos parciales lo mantienen entre los juegos favoritos de los aficionados al azar.

Resultado del Chontico Noche del 18 de mayo de 2026

El resultado oficial del Chontico Noche de este lunes 18 de mayo de 2026 dejó como número ganador: (en minutos).



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El horario del sorteo varía según el día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del Chontico Noche, la marca cuenta con otros sorteos reconocidos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último realizado los jueves en jornada nocturna.



¿Cómo funciona el Chontico Noche?

El Chontico Noche permite realizar apuestas desde valores bajos, lo que facilita la participación de jugadores con distintos presupuestos.

Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial del sorteo y respetar el orden exacto de izquierda a derecha, dependiendo de la modalidad seleccionada por el jugador.

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Modalidades de apuesta del Chontico Noche

El sorteo ofrece varias opciones para participar:



Cuatro cifras directo o superpleno

Se deben acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden.



Se deben acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras

La apuesta gana si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.



La apuesta gana si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden. Tres cifras directo

Premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto.



Premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras

Entrega premio cuando las tres cifras coinciden en cualquier posición.



Entrega premio cuando las tres cifras coinciden en cualquier posición. Dos cifras o pata

Consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.



Consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correcto. Una cifra o uña

El jugador gana acertando únicamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

Los valores de apuesta dependen de la modalidad elegida:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000

Esta flexibilidad ha permitido que el Chontico Noche mantenga una alta participación diaria entre los jugadores de chance en Colombia.

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Requisitos para reclamar premios

El proceso de pago varía según el monto ganado, aunque existen documentos obligatorios para todos los casos.

Documentos necesarios



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el valor del premio