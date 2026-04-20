Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 20 de abril de 2026

El Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos de chance más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores revisan a diario los resultados oficiales. En el sorteo realizado el lunes 20 de abril de 2026, el resultado oficial fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos datos corresponden a la información oficial del sorteo y son los únicos válidos al momento de verificar premios.



Horario del sorteo Chontico Noche

Uno de los aspectos que impulsa la alta participación en este juego es la claridad en sus horarios, lo que permite a los usuarios organizar sus apuestas con anticipación:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas, los resultados se publican en tiempo real. Además, el portafolio incluye otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche.



Modalidades de juego del Chontico Noche

El Chontico Noche ofrece diversas modalidades que se adaptan a distintos tipos de apostadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto en orden de las tres últimas cifras

acierto en orden de las tres últimas cifras Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

acierto en cualquier orden Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra (uña): acierto de la última cifra

Esta variedad permite jugar tanto por premios mayores como por opciones con mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta jugar Chontico Noche

El valor de las apuestas es accesible, lo que lo convierte en una opción frecuente entre los juegos de azar en Colombia:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

Actualmente, los usuarios pueden participar desde cualquier lugar a través de plataformas autorizadas por Coljuegos. El proceso es sencillo:



Registro en una plataforma oficial Validación de identidad Recarga de saldo por medios electrónicos Selección del número y modalidad Confirmación de la apuesta

Este sistema garantiza seguridad, legalidad y facilidad de acceso.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Chontico Noche, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado junto con su documento de identidad. Dependiendo del monto ganado, se deben cumplir los siguientes requisitos:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT

diligenciar formulario SIPLAFT 182 UVT o más: certificación bancaria reciente

Cumplir con estas condiciones es clave para recibir el pago sin inconvenientes.



Últimos resultados del Chontico Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:



19 de abril de 2026: 0478 - 8.

0478 - 8. 18 de abril de 2026: 1398 - 4

1398 - 4 17 de abril de 2026: 2865 - 2

2865 - 2 16 de abril de 2026: 8122 - 3

8122 - 3 14 de abril de 2026: 7835 - 3

El seguimiento constante de estos resultados permite a los jugadores identificar patrones y tomar decisiones más informadas en sus próximas apuestas.