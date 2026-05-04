Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche confirmó su resultado oficial del lunes 4 de mayo de 2026, manteniéndose como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en el Valle del Cauca y diferentes regiones de Colombia. Este juego continúa destacándose por su frecuencia, facilidad de acceso y variedad de modalidades de apuesta. En esta jornada, la combinación ganadora fue



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados son los únicos válidos para la verificación y el pago de premios.



Horarios del sorteo Chontico Noche

Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la claridad en los horarios del sorteo, que se mantienen de forma estable durante la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, existen otras variantes como Chontico Día y Súper Chontico Noche, ampliando las alternativas de juego.



Modalidades de apuesta disponibles

El Chontico Noche ofrece diferentes opciones de apuesta que se ajustan a diversas estrategias y niveles de riesgo:



Cuatro cifras en orden exacto (superpleno)

Combinaciones de tres y cuatro cifras

Dos cifras (pata)

Una cifra (uña)

Esta variedad permite a los jugadores elegir entre mayores premios o más probabilidades de acierto.



Costos y accesibilidad del juego

Otro de los factores que impulsa la popularidad del Chontico Noche es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, facilitando la participación de un público amplio.



Juego regulado y opciones digitales

El chance en Colombia opera bajo la supervisión de Coljuegos, lo que garantiza la legalidad y transparencia del proceso. Los usuarios pueden participar tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales, donde deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar sus números.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado. Según el monto ganado, se deben cumplir los siguientes requisitos:



Menores a 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT

diligenciar formulario SIPLAFT Superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente

Resultados recientes del Chontico Noche

Estos han sido algunos de los resultados más recientes del sorteo:



3 de mayo de 2026: 2817 - 8

2817 - 8 2 de mayo de 2026 : 6526 – 9

: 6526 – 9 30 de abril de 2026 : 3632 – 8

: 3632 – 8 29 de abril de 2026: 7698 – 7

Con su constancia diaria, facilidad de participación y múltiples opciones de apuesta, el Chontico Noche sigue consolidándose como una de las alternativas de chance más populares en Colombia.