Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 15 de abril de 2026

El Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos de chance más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. En el sorteo realizado el miércoles, 15 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados corresponden al único dato válido del sorteo y son los que deben tener en cuenta los jugadores al momento de verificar si obtuvieron algún premio.



Horario del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año en horarios establecidos que concentran la atención de los apostadores:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas, miles de personas consultan en tiempo real los números ganadores. Además, este portafolio incluye otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche.

Modalidades de juego

Uno de los factores que impulsa su popularidad es la variedad de opciones disponibles para apostar, permitiendo ajustar la jugada según el objetivo de cada usuario:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto en orden de las tres últimas cifras

acierto en orden de las tres últimas cifras Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

acierto en cualquier orden Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra (uña): acierto de la última cifra

Esta diversidad ofrece alternativas tanto para quienes buscan premios más altos como para quienes prefieren aumentar sus probabilidades de acierto.



¿Cuánto cuesta jugar?

El valor de la apuesta es accesible, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Cómo jugar Chontico Noche en línea

Actualmente, el juego también está disponible en plataformas digitales autorizadas por Coljuegos. El proceso habitual incluye:



Crear una cuenta en un operador oficial Validar la identidad del usuario Recargar saldo con medios electrónicos Elegir el número y la modalidad de apuesta Confirmar la jugada

De esta manera, los usuarios pueden participar desde cualquier lugar de forma segura y legal.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es indispensable presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. Dependiendo del monto, se deben cumplir condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT

182 UVT o más: certificación bancaria reciente

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago adecuado.



Últimos resultados del Chontico Noche

Estos son algunos de los resultados más recientes del sorteo:



14 de abril de 2026: 7835 - 3

7835 - 3 13 de abril de 2026: 7368 - 0

7368 - 0 12 de abril de 2026: 1340 - 5

1340 - 5 11 de abril de 2026: 9445 - 9

9445 - 9 10 de abril de 2026: 4921 - 0

Estos registros permiten a los jugadores llevar un seguimiento actualizado del comportamiento del juego y analizar las cifras más recientes.