Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 19 de agosto de 2026

La consulta de los resultados de Chontico Noche es habitual entre miles de jugadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. El chance, cuya identidad regional está inspirada en el chontaduro, cuenta con diferentes modalidades de apuesta y alternativas para obtener premios.

Resultado del Chontico Noche hoy, miércoles 19 de agosto de 2026

El sorteo de este domingo dejó las siguientes cifras:



Número ganador: 1864.

Dos últimas cifras: 64.

Tres últimas cifras: 864.

Quinta balota: 4.

Desde 2025, Chontico Noche cuenta con la llamada quinta balota, una alternativa que suma un número adicional al resultado tradicional y amplía las combinaciones disponibles para los participantes.

¿Cómo funciona la quinta balota de Chontico Noche?

La quinta balota corresponde a un número extra que acompaña el resultado oficial del chance. Cuando esta cifra coincide con alguna de las cifras jugadas, los participantes pueden acceder a premios adicionales.



Esta alternativa fue incorporada a la dinámica del juego desde 2025 y representa una opción adicional dentro de las posibilidades de apuesta.

¿A qué hora juega Chontico Noche?

El horario del sorteo depende del día de la semana



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de Chontico Noche, existen otras modalidades de la marca, como Chontico Día y Super Chontico Noche, que se realiza los jueves en jornada nocturna.

Publicidad

¿Cuáles son las modalidades de apuesta?

Los jugadores pueden escoger diferentes alternativas de acuerdo con la cantidad de cifras que quieran acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado.

exige acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado. Combinado de cuatro cifras: permite acertar las cuatro cifras sin tener en cuenta su orden.

permite acertar las cuatro cifras sin tener en cuenta su orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden establecido.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden establecido. Combinado de tres cifras: permite acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

permite acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras.

consiste en acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El valor de las apuestas permite elegir diferentes montos según la modalidad seleccionada.



Valor mínimo del tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio?

Los ganadores deben acudir a los puntos autorizados y presentar la documentación requerida para realizar el cobro:



Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Para premios inferiores a 48 UVT, se solicita la documentación básica. En los premios entre 48 y 181 UVT, también es necesario diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta.

Cuando el premio supera las 182 UVT, se debe presentar adicionalmente una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.