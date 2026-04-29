Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy miércoles 29 de abril de 2026

El chance Chontico Noche confirmó su resultado oficial del miércoles, 29 de abril de 2026, una jornada que nuevamente concentró la atención de miles de jugadores en el Valle del Cauca y distintas regiones de Colombia. Este sorteo, reconocido por su constancia y facilidad de participación, dejó como combinación ganadora el número XXXX, dato clave para la asignación de premios.

De acuerdo con el reporte oficial, las cifras del sorteo fueron:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados son los únicos válidos para la verificación y pago de premios.



Horarios del sorteo Chontico Noche

Uno de los aspectos que mantiene la fidelidad de los apostadores es la claridad en los horarios de juego. El sorteo se realiza habitualmente en los siguientes momentos:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas se publican los resultados en tiempo real. Además, los jugadores cuentan con otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las oportunidades de participación.



Modalidades de apuesta

El Chontico Noche ofrece diversas formas de jugar, adaptándose a diferentes estrategias y presupuestos:



Acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno)

Combinaciones de cuatro y tres cifras

Apuestas de dos cifras (pata)

Apuestas de una cifra (uña)

Esta variedad permite buscar premios mayores o apostar por aciertos más frecuentes con opciones más simples.



Costos y accesibilidad

Uno de los factores que impulsa su popularidad es el bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que facilita el acceso a un amplio número de jugadores.



Juego legal y opciones en línea

En Colombia, el chance es un juego regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar su operación y garantizar su legalidad. Los usuarios pueden participar tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales, donde deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y elegir sus números.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, es indispensable presentar el tiquete original junto con el documento de identidad. Según el monto ganado, se solicitan requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciamiento del formulario SIPLAFT

diligenciamiento del formulario SIPLAFT Superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente

Resultados recientes del Chontico Noche

Muchos jugadores revisan sorteos anteriores para identificar patrones o tendencias. Estos fueron algunos de los resultados más recientes:



28 de abril: 5973 - 4

5973 - 4 27 de abril: 5284 - 8

5284 - 8 26 de abril: 2005 - 4

2005 - 4 25 de abril: 9546 - 5

9546 - 5 24 de abril: 7610 - 2

El Chontico Noche se mantiene como una de las opciones más consultadas dentro del chance en Colombia, gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y facilidad de acceso para todo tipo de apostadores.