Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy martes 28 de abril de 2026

El chance Chontico Noche entregó su resultado oficial correspondiente al martes 28 de abril de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Este sorteo, reconocido por su constancia y facilidad de participación, dejó como número ganador la combinación XXXX, clave para la asignación de premios.

De acuerdo con el reporte oficial, los datos del sorteo fueron los siguientes:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estas cifras son las únicas válidas al momento de reclamar premios y corresponden al resultado oficial del sorteo.



Horarios del sorteo Chontico Noche

Uno de los aspectos que mantiene la fidelidad de los apostadores es la claridad en los horarios. El sorteo se realiza de forma habitual en los siguientes momentos:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas se publican los resultados en tiempo real. Además, existen otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían la oferta para los jugadores.

Modalidades de apuesta disponibles

El Chontico Noche ofrece distintas formas de jugar, adaptándose a diferentes estrategias. Entre las más utilizadas se encuentran:



Acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno)

Combinaciones de cuatro y tres cifras

Apuestas de dos cifras (pata)

Apuestas de una cifra (uña)

Esta variedad permite optar por premios mayores o buscar aciertos más frecuentes con apuestas más simples.



Costos y accesibilidad del juego

Uno de los factores que impulsa su popularidad es el bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que facilita el acceso a una amplia base de jugadores.



Juego legal y opciones en línea

En Colombia, el chance es un juego regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar su operación y garantizar su legalidad. Los usuarios pueden participar tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales, donde deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y elegir sus números.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es indispensable presentar el tiquete original junto con el documento de identidad. Dependiendo del monto ganado, se exigen requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciamiento del formulario SIPLAFT

diligenciamiento del formulario SIPLAFT Superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente

Resultados recientes del Chontico Noche

Los jugadores también suelen consultar sorteos anteriores para analizar tendencias. Estos fueron algunos de los resultados recientes:



27 de abril: 5284 - 8

5284 - 8 26 de abril: 2005 - 4

2005 - 4 25 de abril: 9546 - 5

9546 - 5 24 de abril: 7610 - 2

El Chontico Noche continúa consolidándose como una de las opciones más consultadas dentro del chance en Colombia, gracias a su frecuencia, variedad de apuestas y facilidad de acceso.