Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 27 de abril de 2026

El chance Chontico Noche confirmó su resultado oficial del lunes 27 de abril de 2026, una jornada que captó la atención de numerosos apostadores en el Valle del Cauca. En esta ocasión, el número ganador fue: 5284 - 8, datos determinantes para la entrega de premios en esta modalidad de juego.

Según el reporte oficial, las cifras derivadas del sorteo fueron:



Dos últimas cifras: 84.

Tres últimas cifras: 284.

Quinta balota: 8.

Horarios del sorteo Chontico Noche

Uno de los factores que mantiene la fidelidad de los jugadores es la claridad en los horarios del sorteo. El Chontico Noche se realiza de manera habitual en los siguientes momentos:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas se dan a conocer los resultados en tiempo real. Además, los usuarios cuentan con alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían la oferta dentro de este tipo de juegos de azar.



Modalidades de apuesta disponibles

El Chontico Noche ofrece diversas opciones que permiten ajustar la estrategia de juego. Entre las modalidades más utilizadas están el acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno), combinaciones de cuatro y tres cifras, así como apuestas por dos cifras (pata) o una cifra (uña).

Esta variedad brinda la posibilidad de competir por premios mayores o buscar aciertos más frecuentes con apuestas más simples.



Uno de los aspectos destacados de este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores de apuesta van desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores interesados en el chance.



Juego legal y participación en línea

En Colombia, el chance está regulado por Coljuegos, entidad que supervisa su funcionamiento y garantiza la legalidad de las operaciones. Los usuarios pueden jugar tanto en puntos físicos autorizados como a través de plataformas digitales, donde deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar sus números.

Requisitos para reclamar premios

Para hacer efectivo el cobro de premios, es obligatorio presentar el tiquete original y el documento de identidad.

Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse requisitos adicionales: para premios menores a 48 UVT se solicita documentación básica; entre 48 y 181 UVT se debe diligenciar el formulario SIPLAFT; y para valores superiores a 182 UVT, se requiere una certificación bancaria vigente.



Resultados recientes del Chontico Noche

Quienes siguen este sorteo también consultan los resultados anteriores, entre los que se destacan:

