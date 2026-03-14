Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 14 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más seguidos en el suroccidente de Colombia, particularmente en el departamento del Valle del Cauca. Cada día, miles de apostadores consultan el resultado oficial para saber si el número que eligieron coincide con la combinación ganadora del sorteo.



Resultado oficial del Chontico Noche – 14 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el sábado 14 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue el siguiente: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se realiza todos los días del año. Sin embargo, el horario del sorteo cambia según el día de la semana, por lo que muchos jugadores prefieren conocer con anticipación el momento exacto en que se anuncian los resultados oficiales.

Estos son los horarios del sorteo:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, existen otras opciones dentro de esta misma línea de juegos. Entre ellas se encuentra Chontico Día, que se realiza en horas de la tarde, y Súper Chontico Noche, un sorteo adicional que se juega cada noche y ofrece más oportunidades para quienes desean participar.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los aspectos que mantiene vigente la popularidad del Chontico Noche es la diversidad de modalidades de apuesta. Cada una de ellas determina el tipo de premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coinciden con el resultado final.

Las modalidades más utilizadas por los jugadores son:



Cuatro cifras directo o superpleno: el jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

Combinado cuatro cifras: se obtiene premio si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden en que aparecen.

Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado.

Combinado tres cifras: se gana cuando las tres últimas cifras coinciden en cualquier orden.

Dos cifras o pata: el premio se obtiene al acertar las dos últimas cifras en orden.

Una cifra o uña: basta con coincidir con la última cifra del número ganador.

Gracias a esta variedad, cada participante puede elegir la modalidad que mejor se ajuste a su forma de apostar y al nivel de riesgo que desea asumir.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

Otra de las razones por las que el Chontico Noche sigue siendo un juego tan popular es el costo accesible de sus apuestas. Esto permite que personas con distintos presupuestos puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Los valores establecidos para apostar son:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Este rango permite que tanto jugadores ocasionales como apostadores frecuentes puedan probar suerte en cada sorteo.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, las apuestas de chance por internet están reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Por este motivo, únicamente los operadores autorizados pueden ofrecer este servicio de manera legal.



Para jugar Chontico Noche en línea, normalmente se deben seguir algunos pasos básicos:



Registrarse en una plataforma oficial autorizada. Verificar o validar la identidad del usuario. Recargar saldo en la cuenta mediante los métodos de pago disponibles. Seleccionar el sorteo, elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada.

Este proceso permite a los jugadores realizar sus apuestas sin necesidad de acudir a un punto físico.



Requisitos para reclamar premios

Cuando un jugador resulta ganador, debe presentar ciertos documentos para poder reclamar el premio correspondiente.

La documentación básica incluye:



Tiquete original sin enmendaduras

Documento de identidad con copia

Dependiendo del valor del premio, también pueden exigirse requisitos adicionales según el monto expresado en UVT:



Menos de 48 UVT: solo se solicita la documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: se requiere una certificación bancaria vigente, expedida con una fecha no mayor a 30 días.

Estos requisitos buscan garantizar la correcta verificación de la identidad del ganador y la transparencia en la entrega de los premios.

Últimos resultados del Chontico Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del Chontico Noche:

