Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 16 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más populares entre los jugadores del Valle del Cauca y distintas regiones de Colombia. Gracias a sus diferentes modalidades de apuesta, horarios diarios y premios por aciertos parciales, este juego de azar se mantiene entre las opciones favoritas de quienes consultan a diario los resultados oficiales del chance.



Resultado del Chontico Noche del 16 de mayo de 2026

El resultado oficial del Chontico Noche de este sábado, 16 de mayo de 2026 dejó como número ganador:

Las cifras oficiales del sorteo fueron las siguientes:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El horario del sorteo cambia dependiendo del día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del tradicional Chontico Noche, la marca también cuenta con otros sorteos reconocidos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último realizado los jueves en horario nocturno.

¿Cómo funciona el Chontico Noche?

El sistema de juego del Chontico Noche permite realizar apuestas desde montos bajos, facilitando la participación de jugadores con diferentes presupuestos.

Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial publicado y respetar el orden exacto de izquierda a derecha, dependiendo de la modalidad seleccionada.



Modalidades de apuesta

El Chontico Noche ofrece varias opciones de juego según la cantidad de cifras acertadas:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras exactas en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras exactas en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: gana si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.

gana si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden. Tres cifras directo: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto.

premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: entrega premio si las tres cifras coinciden en cualquier posición.

entrega premio si las tres cifras coinciden en cualquier posición. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correcto. Una cifra o uña: el jugador gana acertando únicamente la última cifra del sorteo.

¿Cuánto cuesta apostar?

Los valores de apuesta pueden variar dependiendo de la modalidad elegida:



Apuesta mínima : $500

: $500 Apuesta máxima: $10.000

Esta flexibilidad ha permitido que el Chontico Noche mantenga una alta participación diaria entre los aficionados al chance en Colombia.



Requisitos para reclamar premios

El proceso de reclamación depende del monto ganado, aunque existen documentos básicos obligatorios para todos los casos.



Documentos necesarios

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el valor del premio