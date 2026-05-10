Chance Chontico Noche, resultado del sorteo hoy domingo 10 de mayo de 2026

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los chances más populares entre los jugadores del Valle del Cauca y diferentes regiones de Colombia. Gracias a sus múltiples modalidades de apuesta, horarios diarios y premios por aciertos parciales, este sorteo se ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes siguen de cerca los resultados del chance en el país.

Cada noche, miles de personas consultan el número ganador del Chontico Noche con la esperanza de obtener premios que pueden multiplicar varias veces el valor apostado.

Resultado del Chontico Noche del 10 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Chontico Noche de este domingo 10 de mayo de 2026 dejó como combinación ganadora el número: (en minutos)

Las cifras oficiales del sorteo fueron:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El horario del sorteo cambia según el día de la semana:



De lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del tradicional Chontico Noche, la marca también cuenta con otros sorteos reconocidos como:



Chontico Día

Super Chontico Noche, que se juega los jueves en horario nocturno.

¿Cómo funciona el chance Chontico Noche?

El sistema de juego del Chontico Noche permite realizar apuestas desde montos bajos, lo que facilita la participación de personas con diferentes presupuestos.



Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial y respetar el orden exacto de izquierda a derecha, dependiendo de la modalidad elegida por el jugador.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

El chance ofrece diferentes opciones de juego según la cantidad de cifras acertadas.



Cuatro cifras directo o superpleno El participante debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial.

Combinado de cuatro cifras La apuesta gana si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden.

Tres cifras directo Premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras Se obtiene premio si las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición.

Dos cifras o pata Consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

Una cifra o uña El jugador gana acertando únicamente la última cifra del sorteo.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Noche?

Los valores de apuesta pueden variar según la modalidad seleccionada:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000

Esta flexibilidad ha permitido que el Chontico Noche mantenga una amplia participación diaria.



Requisitos para reclamar premios del Chontico Noche

El pago de premios depende del valor ganado, aunque todos los ganadores deben presentar ciertos documentos obligatorios.



Documentos básicos necesarios

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el monto del premio