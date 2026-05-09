Chance Chontico Noche, resultado del sorteo hoy sábado 9 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los chances más jugados en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Cada día, miles de personas siguen de cerca este sorteo de la tradicional Lotería del Chontico, reconocido por ofrecer distintas modalidades de apuesta y premios que varían según la cantidad de cifras acertadas.



Resultado del Chontico Noche del 9 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Chontico Noche de este sábado 9 de mayo de 2026 dejó como combinación ganadora el número: 8499 - 4.

Las cifras oficiales del sorteo fueron:



Dos últimas cifras: 99

Tres últimas cifras: 499

Quinta balota: 4

Horarios del sorteo Chontico Noche

El sorteo se realiza diariamente, aunque los horarios cambian dependiendo del día de la semana:



De lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del Chontico Noche, la marca cuenta con otros sorteos reconocidos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado para los jueves en horario nocturno.



Cómo funciona el chance Chontico Noche

Los jugadores pueden realizar apuestas desde montos bajos, lo que convierte al sorteo en una opción accesible para diferentes presupuestos. Para ganar, los números elegidos deben coincidir exactamente con el resultado oficial y respetar el orden de izquierda a derecha.



Modalidades de apuesta disponibles

El Chontico Noche ofrece varias formas de jugar, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas:



Cuatro cifras directo o superpleno El jugador debe acertar las cuatro cifras en el orden exacto del resultado oficial.

Combinado de cuatro cifras Permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo Se obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el mismo orden.

Combinado de tres cifras La apuesta resulta ganadora si las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición.

Dos cifras o pata Consiste en acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña Se gana acertando únicamente la última cifra del sorteo.



Cuánto cuesta apostar

El valor de las apuestas puede variar según la modalidad seleccionada:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000

Requisitos para reclamar premios

El proceso de pago depende del monto obtenido, aunque existen documentos obligatorios para cualquier ganador.



Documentos básicos necesarios

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el valor del premio