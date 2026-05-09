Chance Chontico Noche, resultado del sorteo hoy sábado 9 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los chances más jugados en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Cada día, miles de personas siguen de cerca este sorteo de la tradicional Lotería del Chontico, reconocido por ofrecer distintas modalidades de apuesta y premios que varían según la cantidad de cifras acertadas.
Resultado del Chontico Noche del 9 de mayo de 2026
El resultado oficial del chance Chontico Noche de este sábado 9 de mayo de 2026 dejó como combinación ganadora el número: 8499 - 4.
Las cifras oficiales del sorteo fueron:
- Dos últimas cifras: 99
- Tres últimas cifras: 499
- Quinta balota: 4
Horarios del sorteo Chontico Noche
El sorteo se realiza diariamente, aunque los horarios cambian dependiendo del día de la semana:
- De lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Además del Chontico Noche, la marca cuenta con otros sorteos reconocidos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado para los jueves en horario nocturno.
Cómo funciona el chance Chontico Noche
Los jugadores pueden realizar apuestas desde montos bajos, lo que convierte al sorteo en una opción accesible para diferentes presupuestos. Para ganar, los números elegidos deben coincidir exactamente con el resultado oficial y respetar el orden de izquierda a derecha.
Modalidades de apuesta disponibles
El Chontico Noche ofrece varias formas de jugar, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas:
Cuatro cifras directo o superpleno
El jugador debe acertar las cuatro cifras en el orden exacto del resultado oficial.
Combinado de cuatro cifras
Permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.
Tres cifras directo
Se obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el mismo orden.
Combinado de tres cifras
La apuesta resulta ganadora si las tres últimas cifras coinciden en cualquier posición.
Dos cifras o pata
Consiste en acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
Una cifra o uña
Se gana acertando únicamente la última cifra del sorteo.
Cuánto cuesta apostar
El valor de las apuestas puede variar según la modalidad seleccionada:
- Apuesta mínima: $500
- Apuesta máxima: $10.000
Requisitos para reclamar premios
El proceso de pago depende del monto obtenido, aunque existen documentos obligatorios para cualquier ganador.
Documentos básicos necesarios
- Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Condiciones según el valor del premio
Premios menores a 48 UVT
Solo se deben presentar los documentos básicos.
Premios entre 48 y 181 UVT
Además de los documentos básicos, es necesario diligenciar el formato SIPLAFT en el punto autorizado.
Premios superiores a 182 UVT
También se exige una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona registrada en el tiquete ganador.