Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 25 de abril de 2026

El sorteo del chance Chontico Noche del sábado 25 de abril de 2026 ya tiene resultado oficial, consolidándose como uno de los juegos de azar más seguidos en el Valle del Cauca. En esta jornada, el número ganador fue: (en minutos).

De acuerdo con la información oficial, los detalles del resultado fueron los siguientes:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios del sorteo Chontico Noche

Uno de los aspectos que mantiene el interés de los jugadores es la regularidad en los horarios del sorteo, que permiten planificar las apuestas con facilidad. El Chontico Noche se juega en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los resultados se publican en tiempo real durante estas franjas. Además, existen otras opciones dentro del portafolio como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las alternativas para los usuarios.



Opciones de apuesta disponibles

El juego ofrece diversas modalidades que se adaptan a diferentes estrategias. Entre las más utilizadas se encuentran el acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno), combinado de cuatro cifras, tres cifras directo o combinado, así como apuestas por dos cifras (pata) o una cifra (uña). Esta variedad permite participar tanto por premios mayores como por aciertos más frecuentes.



Valor de las apuestas

El Chontico Noche se caracteriza por su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 pesos como mínimo y alcanzar un máximo de $10.000 pesos, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores.



Cómo jugar en línea de forma legal

En Colombia, este tipo de juegos está regulado por Coljuegos, lo que garantiza seguridad en las apuestas. Los interesados pueden participar en línea mediante plataformas autorizadas, siguiendo un proceso que incluye registro, validación de identidad, recarga de saldo y selección del número junto con la modalidad de juego.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es indispensable presentar el tiquete original en buen estado y el documento de identidad. Dependiendo del monto, se deben cumplir condiciones adicionales: para valores menores a 48 UVT basta con documentación básica; entre 48 y 181 UVT se requiere diligenciar el formulario SIPLAFT; y para montos superiores a 182 UVT, se solicita una certificación bancaria vigente.

Resultados recientes del Chontico Noche

Los apostadores que siguen este sorteo también pueden revisar resultados anteriores. Entre los más recientes se encuentran: 23 de abril (1070 - 8), 22 de abril (8749 - 6), 21 de abril (0035 - 6) y 20 de abril (5654 - 9).