Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 30 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más populares entre los jugadores del Valle del Cauca y otras regiones del país. Cada día, miles de apostadores consultan los resultados oficiales para verificar si lograron acertar alguna de las cifras ganadoras y acceder a los premios que ofrece este tradicional juego de azar.

Gracias a sus diferentes modalidades de apuesta y a la incorporación de nuevas opciones de participación, Chontico Noche continúa captando el interés de quienes buscan probar suerte en los sorteos diarios.

Número ganador de Chontico Noche del 30 de mayo de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo realizado este sábado 30 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue: (en minutos)



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

La quinta balota amplía las oportunidades de ganar

Entre las novedades que ha incorporado el sorteo se encuentra la quinta balota, una modalidad adicional que complementa el resultado principal. Este número extra permite a los participantes acceder a premios complementarios cuando coincide con algunas de las cifras seleccionadas en su apuesta.

La implementación de esta alternativa busca ofrecer más posibilidades de acierto y generar nuevas oportunidades para los jugadores habituales, convirtiéndose en una de las opciones más consultadas dentro del juego.

Horarios oficiales de Chontico Noche

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El sorteo se realiza todos los días de la semana, aunque el horario varía dependiendo de la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de esta modalidad, la marca cuenta con otros sorteos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado para los jueves en horario nocturno.

Modalidades de apuesta disponibles

Los participantes pueden elegir entre diferentes opciones de juego según la cantidad de cifras que deseen acertar.



Cuatro cifras directo o superpleno Premia a quienes acierten las cuatro cifras exactas del número ganador en el mismo orden en que fueron sorteadas.



Combinado de cuatro cifras Permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan en el resultado oficial.



Tres cifras directo La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras del número sorteado en el orden exacto.



Combinado de tres cifras Entrega premio a quienes acierten las tres últimas cifras, aunque el orden sea diferente al resultado oficial.



Dos cifras o pata Esta modalidad premia a los jugadores que acierten las dos últimas cifras exactas del número ganador.



Una cifra o uña Consiste en acertar únicamente la última cifra del resultado sorteado.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

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Una de las características que mantiene la popularidad de este sorteo es la flexibilidad en los montos de apuesta.



Valor mínimo del tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

De esta manera, cada participante puede seleccionar tanto la modalidad como el valor que mejor se ajuste a su presupuesto.

Cómo reclamar los premios de Chontico Noche

Los ganadores deben presentar la documentación requerida por los operadores autorizados para realizar el proceso de cobro.

Documentos obligatorios

Para reclamar cualquier premio es necesario contar con:



Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el monto ganado

Premios menores a 48 UVT

Los apostadores solo deben presentar los documentos básicos para recibir el pago correspondiente.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de la documentación habitual, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, requerido para los procesos de validación establecidos por la normativa vigente.

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Premios superiores a 182 UVT

En estos casos, el ganador debe entregar una certificación bancaria vigente, además de los demás documentos solicitados. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar hasta ocho días hábiles.