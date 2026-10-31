Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 31 de octubre de 2026

El Chontico Noche es uno de los chances más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Este sábado 31 de octubre, los jugadores esperan conocer el número ganador para revisar sus tiquetes y comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.

Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 31 de octubre de 2026

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El número ganador del Chontico Noche de este sábado 31 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

Los jugadores pueden comparar estas cifras con los números registrados en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche tiene horarios diferentes según el día de la semana. De lunes a viernes, el sorteo se realiza a las 7:00 p. m.; los sábados, a las 10:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos se juega a las 8:00 p. m.

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¿Cuánto cuesta apostar en el Chontico Noche?

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000. El monto elegido y la modalidad seleccionada determinan el valor del premio que podrían recibir si aciertan el resultado.

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¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Este chance ofrece varias modalidades para participar, de acuerdo con la cantidad de cifras que el jugador quiera seleccionar y el orden en el que deben coincidir:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

se deben acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden.

las cuatro cifras deben coincidir, sin importar el orden. Tres cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden exacto.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras deben coincidir, aunque aparezcan en otro orden.

las tres últimas cifras deben coincidir, aunque aparezcan en otro orden. Dos cifras o pata: se deben acertar los dos últimos números.

se deben acertar los dos últimos números. Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra del resultado.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

La quinta balota se incorporó como una alternativa adicional para los jugadores. Esta opción permite participar por una posibilidad extra de premio, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para el juego.

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¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Los ganadores deben presentar el tiquete original, en buen estado y sin alteraciones, junto con su documento de identidad. Según el valor del premio, también pueden solicitarse otros requisitos:

