Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 1 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche dio a conocer su resultado oficial del viernes 1 de mayo de 2026, una jornada que volvió a concentrar la atención de miles de jugadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Este sorteo, reconocido por su constancia y fácil participación, dejó como combinación ganadora el número XXXX, dato clave para la asignación de premios.

De acuerdo con el reporte oficial, los resultados del sorteo fueron:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estas cifras son las únicas válidas al momento de verificar y reclamar premios.



Horarios del sorteo Chontico Noche

Uno de los aspectos que mantiene la fidelidad de los apostadores es la claridad en los horarios. El sorteo se realiza en los siguientes momentos:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas se publican los resultados en tiempo real. Además, existen otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las opciones de juego.

Modalidades de apuesta

El Chontico Noche ofrece diferentes formas de participar, adaptándose a distintos presupuestos y estrategias:



Acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno)

Combinaciones de cuatro y tres cifras

Apuestas de dos cifras (pata)

Apuestas de una cifra (uña)

Esta variedad permite elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto.



Costos y accesibilidad

Uno de los factores que impulsa su popularidad es su bajo costo. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que facilita el acceso a un amplio número de jugadores en todo el país.



Juego legal y opciones en línea

En Colombia, el chance es un juego regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar su operación y garantizar la legalidad. Los usuarios pueden participar tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales, donde deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar sus números.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es indispensable presentar el tiquete original junto con el documento de identidad. Dependiendo del valor ganado, se exigen requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciamiento del formulario SIPLAFT

diligenciamiento del formulario SIPLAFT Superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente

Resultados recientes del Chontico Noche

Muchos jugadores revisan sorteos anteriores en busca de tendencias. Estos fueron algunos de los resultados más recientes:



30 de abril: 3632 - 8

3632 - 8 29 de abril: 7698 - 7

7698 - 7 28 de abril: 5973 - 4

El Chontico Noche se mantiene como una de las opciones más consultadas dentro del chance en Colombia, gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y facilidad de acceso para todo tipo de apostadores.