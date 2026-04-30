Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 30 de abril de 2026

El chance Chontico Noche entregó su resultado oficial correspondiente al jueves 30 de abril de 2026, una jornada que volvió a captar la atención de miles de jugadores en el Valle del Cauca y diferentes regiones de Colombia. Este sorteo, reconocido por su constancia y facilidad de participación, dejó como combinación ganadora el número XXXX, clave para la asignación de premios.

De acuerdo con el reporte oficial, las cifras del sorteo fueron las siguientes:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados son los únicos válidos para la verificación y pago de premios.



Horarios del sorteo Chontico Noche

Uno de los factores que mantiene la fidelidad de los apostadores es la claridad en los horarios del juego. El Chontico Noche se realiza en los siguientes momentos:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas se publican los resultados en tiempo real. Además, existen otras modalidades como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las opciones de participación.



Modalidades de apuesta

El Chontico Noche ofrece distintas formas de jugar, lo que permite adaptarse a diferentes estrategias y presupuestos:



Acierto de cuatro cifras en orden exacto (superpleno)

Combinaciones de cuatro y tres cifras

Apuestas de dos cifras (pata)

Apuestas de una cifra (uña)

Esta variedad permite optar por premios mayores o elegir alternativas con mayor probabilidad de acierto.



Costos y accesibilidad

Uno de los aspectos que impulsa su popularidad es el bajo costo de participación. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos, lo que facilita el acceso a un amplio número de jugadores.



Juego legal y opciones en línea

En Colombia, el chance es un juego regulado por Coljuegos, encargada de supervisar su operación y garantizar su legalidad. Los usuarios pueden participar tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales, donde deben registrarse, validar su identidad, recargar saldo y elegir sus números.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, es necesario presentar el tiquete original junto con el documento de identidad. Dependiendo del monto ganado, se exigen requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciamiento del formulario SIPLAFT

Superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente

Resultados recientes del Chontico Noche

Muchos jugadores consultan sorteos anteriores para identificar tendencias. Estos fueron algunos de los resultados más recientes:



29 de abril: 7698 - 7.

7698 - 7. 28 de abril: 5973 - 4

5973 - 4 27 de abril: 5284 - 8

El Chontico Noche continúa consolidándose como una de las opciones más consultadas dentro del chance en Colombia, gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y facilidad de acceso para todo tipo de apostadores.