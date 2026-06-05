Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 5 de junio de 2026

El Chance Chontico Noche sigue siendo uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Cada día, miles de personas participan con la esperanza de acertar las cifras ganadoras y obtener alguno de los premios que ofrece esta modalidad de chance, reconocida por sus diferentes opciones de apuesta y por la inclusión de una quinta balota que amplía las posibilidades de ganar.

Resultado del Chance Chontico Noche del viernes 5 de junio de 2026

Según el sorteo realizado el viernes 5 de junio de 2026, el número ganador del Chance Chontico Noche fue:

Detalles del resultado:



Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Quinta balota:

Los participantes pueden verificar sus apuestas con estos números para determinar si obtuvieron algún premio según la modalidad de juego seleccionada.

La quinta balota: una oportunidad adicional para ganar

Uno de los aspectos más atractivos del Chance Chontico Noche es la quinta balota, un número complementario que se suma al resultado principal y permite acceder a premios adicionales dependiendo del tipo de apuesta realizada.



Gracias a este sistema, los jugadores cuentan con más alternativas para acertar y aumentar sus posibilidades de obtener ganancias, una característica que ha contribuido a la popularidad de este sorteo en diferentes regiones del país.

Horarios del Chance Chontico Noche

El sorteo se realiza todos los días, aunque sus horarios varían según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de la edición nocturna, existen otras modalidades de juego disponibles en diferentes horarios para quienes desean participar varias veces durante el día.

Modalidades de apuesta disponibles

El Chance Chontico Noche ofrece diversas alternativas para que cada jugador escoja la opción que mejor se adapte a su estrategia.



Cuatro cifras directo o superpleno Premia a quienes acierten las cuatro cifras exactas en el mismo orden en que fueron sorteadas.

Premia a quienes acierten las cuatro cifras exactas en el mismo orden en que fueron sorteadas. Combinado de cuatro cifras Permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden de aparición.

Permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden de aparición. Tres cifras directo La apuesta es ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.

La apuesta es ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial. Combinado de tres cifras Entrega premio al acertar las tres últimas cifras, aunque estén en diferente orden.

Entrega premio al acertar las tres últimas cifras, aunque estén en diferente orden. Dos cifras o pata Premia a quienes aciertan las dos últimas cifras exactas del número ganador.

Premia a quienes aciertan las dos últimas cifras exactas del número ganador. Una cifra o uñaConsiste en acertar únicamente la última cifra del resultado sorteado.

¿Cuánto cuesta jugar al Chance Chontico Noche?

Los jugadores pueden participar con diferentes montos, de acuerdo con su presupuesto:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000

Esta variedad permite que más personas puedan acceder al juego con valores ajustados a sus posibilidades económicas.

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Cómo reclamar los premios del Chance Chontico Noche

Las personas ganadoras deben presentar la documentación exigida por los operadores autorizados para realizar el cobro de sus premios.

Documentos requeridos



Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Solo es necesario presentar la documentación básica para recibir el pago.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos anteriores, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT, conforme a la normativa vigente.

Premios superiores a 182 UVT

Se requiere presentar una certificación bancaria actualizada junto con los demás documentos exigidos. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.

Chance Chontico Noche, una de las apuestas más populares del país

Con múltiples modalidades de juego, diferentes rangos de apuesta y la posibilidad adicional que ofrece la quinta balota, el Chance Chontico Noche continúa consolidándose como una de las opciones preferidas por los colombianos que buscan probar su suerte diariamente y participar por atractivos premios.