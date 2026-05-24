Chontico Noche, resultado del último sortro hoy domingo 24 de mayo de 2026

La consulta de los resultados de Chontico Noche se ha convertido en una rutina frecuente para miles de jugadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Este chance, reconocido por su fuerte identidad regional inspirada en el chontaduro, mantiene una alta participación diaria gracias a su variedad de modalidades y a las oportunidades de premio que ofrece.

Desde 2025, el juego incorporó ajustes en su dinámica, incluyendo nuevas alternativas como la “quinta balota”, una opción adicional que amplía las combinaciones disponibles para los apostadores.

Número ganador del Chontico Noche del 24 de mayo de 2026

Los resultados oficiales del sorteo fueron los siguientes:



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Quinta balota en Chontico Noche: una nueva oportunidad de premio

Una de las principales innovaciones del chance es la llamada quinta balota, un número extra que complementa el resultado oficial del sorteo. Esta modalidad permite que los jugadores accedan a premios adicionales cuando ese número coincide con alguna de las cifras jugadas.

Con esta implementación, el sistema ofrece más opciones de acierto y amplía las posibilidades dentro de cada apuesta.

Horarios oficiales del sorteo Chontico Noche

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El sorteo de Chontico Noche se realiza diariamente, con horarios que varían según el día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

La marca también cuenta con otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado los jueves en horario nocturno.

Modalidades de apuesta disponibles

El juego ofrece diferentes formas de participación según la cantidad de cifras que el usuario decida jugar.

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Cuatro cifras directo o superpleno

El jugador gana si acierta las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

Combinado de cuatro cifras

Permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo

Consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras

Premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata

La apuesta se centra en acertar las dos últimas cifras exactas del sorteo.

Una cifra o uña

Se obtiene premio al coincidir únicamente la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta jugar Chontico Noche

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Las apuestas tienen un rango flexible que permite la participación de distintos tipos de jugadores:



Valor mínimo del tiquete: $500

Valor máximo por apuesta: $10.000

Estas condiciones facilitan que cada persona ajuste su jugada según su presupuesto y modalidad elegida.

Requisitos para reclamar premios de Chontico Noche

Para cobrar cualquier premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida en los puntos autorizados.

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Los requisitos básicos son:



Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Solo se exige la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT

Es obligatorio diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT

Se debe presentar además una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.