En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Angie Rodríguez
Masacre en Mocoa
Pelea hinchas Bogotá
Estrecho de Ormuz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 23 de abril de 2026

ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 23 de abril de 2026

El sorteo 177 de ColorLoto no dejó ganador del premio mayor y elevó el acumulado a $1.720 millones.

ColorLoto
ColorLoto
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

El sorteo deColorLoto, integrante de la familia Baloto y caracterizado por combinar números y colores en su mecánica, llevó a cabo el sorteo número 177 el lunes 20 de abril de 2026. De acuerdo con los resultados oficiales divulgados tras el evento, la combinación ganadora estuvo compuesta por las siguientes seis balotas:

ColorLoto se ha posicionado como una alternativa dentro del portafolio de juegos de azar en Colombia, diferenciándose por su dinámica que integra tanto cifras como colores, lo que amplía las posibilidades de combinación frente a otros juegos tradicionales. Este formato ha buscado atraer a nuevos jugadores y diversificar la oferta de la familia Baloto.

El sorteo se realiza bajo supervisión de autoridades competentes, garantizando la transparencia en la selección de las balotas y la publicación de resultados. Como es habitual, los organizadores recomiendan a los participantes verificar sus resultados únicamente a través de canales oficiales para evitar errores o confusiones.

Con el incremento del acumulado a $1.710 millones, se espera un mayor interés de los jugadores en el próximo sorteo, en el que nuevamente estará en juego uno de los premios más llamativos dentro de esta modalidad. Mientras tanto, los resultados del sorteo 177 ya hacen parte del registro oficial de este juego que continúa consolidándose en el país.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

ColorLoto

Loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad