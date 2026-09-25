ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 24 de septiembre de 2026

Los resultados de ColorLoto de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026, ya fueron publicados tras la realización del sorteo número 221.

Números y colores ganadores de ColorLoto

Los resultados del sorteo 221 de ColorLoto quedaron de la siguiente manera:



6 (blanco) - 2 (amarillo) - 5 (blanco) - 4 (azul) - 7 (rojo) - 3 (azul).

Los jugadores pueden comparar esta combinación con la registrada en sus respectivos tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes a las categorías establecidas por ColorLoto.

Nuevo acumulado de ColorLoto

Después del sorteo realizado este jueves 24 de septiembre, el acumulado anunciado para el próximo sorteo quedó en $2.150 millones.

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El valor corresponde al nuevo acumulado mostrado en los resultados oficiales del sorteo 221, luego de que no se registrara un ganador en la categoría de seis aciertos.

Los resultados de ColorLoto pueden consultarse después de cada sorteo para verificar los números y colores obtenidos, así como las categorías de premios y el acumulado correspondiente al siguiente juego.