ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 5 de noviembre de 2026

Los resultados de ColorLoto de jueves, 5 de noviembre de 2026, ya fueron publicados tras la realización del sorteo número 230.

Números y colores ganadores de ColorLoto

Los resultados del sorteo 234 de ColorLoto quedaron de la siguiente manera:



4 (verde) - 5 (verde) - 6 (rojo) - 5 (amarillo) - 2 (negro) - 4 (amarillo).

Los jugadores pueden comparar esta combinación con la registrada en sus respectivos tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes a las categorías establecidas por ColorLoto.

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Nuevo acumulado de ColorLoto

Después del sorteo realizado este jueves, 5 de noviembre, el acumulado anunciado para el próximo sorteo quedó en $2.250 millones.

Los resultados de ColorLoto pueden consultarse después de cada sorteo para verificar los números y colores obtenidos, así como las categorías de premios y el acumulado correspondiente al siguiente juego.