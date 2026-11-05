En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Peña
Ueno Bank
Gustavo Petro
Delcy Jiménez
Cristiano Ronaldo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 5 de noviembre de 2026

Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 5 de noviembre de 2026

Consulte los resultados de la Lotería del Quindío, sorteo 3023 del jueves 5 de noviembre de 2026. Regresa luego de varios meses.

Lotería del Quindío.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

La Lotería del Quindío realizó el sorteo número 3021 durante la noche del jueves 5 de noviembre de 2026. En esta jornada, los jugadores conocieron el resultado del premio mayor, que correspondió al número XXXX de la serie XXX.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Premios secos de la Lotería del Quindío

Últimas noticias

Resultados Lotería de Bogotá hoy
Juegos de azar

Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 5 de noviembre de 2026

Sorteo Super Astro Luna.
Juegos de azar

Astro Luna, resultado del último sorteo hoy jueves 5 de noviembre de 2026

Publicidad

¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos todos los jueves a las 10:30 p. m. Durante cada jornada se anuncian los resultados del premio mayor y de los premios secos contemplados en el plan de premios.

Para consultar los resultados, los participantes pueden acudir a los canales oficiales de la lotería y a las transmisiones autorizadas. Es importante revisar cuidadosamente el número de cuatro cifras y la serie del billete para confirmar si coinciden con alguno de los resultados ganadores.

También pueden consultar la transmisión del sorteo en el siguiente video:

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Cómo jugar la Lotería del Quindío?

Quienes deseen participar en los sorteos de la Lotería del Quindío deben seguir estos pasos:

  1. Elegir el número: seleccionar un número de cuatro cifras y una serie autorizada.
  2. Comprar el billete: adquirirlo a través de un lotero, en puntos de venta autorizados de Gana/Paga Todo o mediante los canales digitales oficiales de la lotería.
  3. Comprar una fracción: elegir entre el billete completo y una de sus fracciones disponibles. Si resulta ganador, el premio se entrega proporcionalmente a la participación adquirida.

Después de cada sorteo, se recomienda verificar los resultados por medio de fuentes oficiales y conservar el billete o la fracción para facilitar el proceso de reclamación de cualquier premio.

Relacionados

Lotería del Quindío

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad