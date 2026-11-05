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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 5 de noviembre de 2026

Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 5 de noviembre de 2026

Consulte todos los resultados de la Lotería de Bogotá del 5 de noviembre de 2026 en su sorteo 2871.

Resultados Lotería de Bogotá hoy
Resultados Lotería de Bogotá hoy
Foto: Lotería de Bogotá/Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de nov, 2026

La Lotería de Bogotá realizó su sorteo este jueves 5 de noviembre de 2026, en el que los jugadores tuvieron la oportunidad de ganar importantes premios. En esta edición, el premio mayor, de 12.000 millones de pesos, fue para el número XXXX de la serie XXX.

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Premios secos de la Lotería de Bogotá hoy 5 de noviembre

En el sorteo también se entregaron premios secos de distintas categorías, entre ellos uno de 1.000 millones de pesos, otro de 500 millones y varios premios de 200, 50, 20 y 10 millones de pesos.

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Estos fueron los números y las series ganadoras:

Los participantes deben verificar que tanto el número como la serie de sus billetes coincidan con los resultados publicados. También es importante consultar los requisitos y los plazos establecidos por la Lotería de Bogotá antes de iniciar el proceso para reclamar cualquier premio.

¿Cómo comprar la Lotería de Bogotá por internet?

Quienes quieran participar en los próximos sorteos de la Lotería de Bogotá pueden adquirir sus billetes a través de los canales digitales habilitados por la entidad, sin necesidad de acudir a un punto de venta físico.

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Para realizar la compra, deben ingresar a la página oficial de la lotería y crear una cuenta o iniciar sesión si ya están registrados. Una vez dentro de la plataforma, pueden escoger el número de cuatro cifras y la serie con los que desean participar.

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Posteriormente, deben seleccionar la cantidad de fracciones que quieren comprar y completar el pago mediante alguno de los métodos disponibles, como tarjeta débito, tarjeta de crédito o PSE.

De esta manera, los jugadores pueden adquirir sus billetes por internet y participar en los siguientes sorteos de la Lotería de Bogotá desde cualquier lugar.

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