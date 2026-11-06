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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 5 de noviembre de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 5 de noviembre de 2026

Resultados MiLoto 5 de noviembre de 2026: números ganadores del sorteo 636 y acumulado de $500 millones

Logo de MiLoto by Baloto sobre fondo azul con balotas numeradas 7, 14, 23 y 36 y un tómbola al fondo
Imagen del logo de MiLoto, juego de Baloto, junto a balotas con los números 7, 14, 23 y 36. Los resultados oficiales de cada sorteo se publican en los canales de Baloto.
Foto: Elaboración Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

MiLoto realiza este jueves 5 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.

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La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este jueves, 5 de noviembre de 2026 es: 03 - 09 - 12 - 16 - 38.

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MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.

¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?

Para este jueves, 5 de noviembre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $500 millones. Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.

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