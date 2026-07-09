ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 9 de julio de 2026

El ColorLoto, integrante de la familia Baloto y reconocido por combinar números y colores en su mecánica de juego, realizó este jueves 9 de julio de 2026 el sorteo número 199. Tras el evento, se dieron a conocer los resultados oficiales con la combinación ganadora, el número de ganadores por categoría y el nuevo premio acumulado para el próximo sorteo.

Los jugadores ya pueden verificar si su apuesta coincide con la combinación ganadora. Como siempre, se recomienda confirmar los resultados a través de los canales oficiales de Baloto antes de reclamar cualquier premio.

Resultados de ColorLoto de jueves 9 de julio de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales, la combinación ganadora del sorteo 198 de ColorLoto fue:

Nuevo acumulado para el próximo sorteo

Al no registrarse un ganador del premio mayor, ColorLoto anunció que el nuevo acumulado asciende a $1.910 millones, cifra por la que competirán los participantes en el siguiente sorteo.

ColorLoto hace parte del portafolio de juegos de Baloto y se diferencia por exigir acertar tanto los números como los colores de las balotas, lo que incrementa el nivel de dificultad y hace que el acumulado pueda crecer rápidamente cuando no aparece un ganador del premio principal.



Antes de reclamar cualquier premio, los apostadores deben verificar que los resultados correspondan a los publicados oficialmente por Baloto y conservar el tiquete en buen estado, ya que es el documento válido para iniciar el proceso de pago en caso de resultar ganador.