Conozca el resultado del sorteo de Dorado Mañana hoy lunes 19 de octubre de 2026

El chance Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su presencia en diferentes ciudades y municipios del país, junto con su plan de premios, lo convierte en una alternativa popular para quienes esperan acertar sus números y obtener una ganancia.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 19 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 19 de octubre de 2026 se publicará una vez se conozca el resultado oficial del sorteo.

Número ganador: resultado en breve.

Dos últimas cifras: resultado en breve.

Tres últimas cifras: resultado en breve.

Quinta balota: resultado en breve.

Los participantes pueden verificar los números de su apuesta y consultar con su vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.

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¿A qué hora juega Dorado Mañana?

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El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales se publican después de la celebración del juego, lo que permite a los apostadores comprobar sus números.

Este chance no se juega los domingos ni los días festivos, por lo que es importante tener en cuenta el calendario para consultar los resultados correspondientes a cada jornada.

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Plan de premios del chance Dorado Mañana

El plan de premios de Dorado Mañana contempla diferentes modalidades de acierto, desde las cuatro cifras hasta una sola cifra. Las ganancias dependen del tipo de apuesta y del valor jugado.

Por cada peso apostado, los pagos establecidos son los siguientes:

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Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras directas: 400 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras combinadas: 83 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras (pata): 50 veces el valor apostado.

Una cifra (uña): 5 veces el valor apostado.

El juego también incluye una quinta balota, que amplía las posibilidades de combinación de acuerdo con las condiciones de la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio de Dorado Mañana?

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Según las condiciones informadas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en los puntos autorizados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Para solicitar el pago, el ganador debe cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es fundamental conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, debido a que cualquier alteración puede dificultar la validación del documento y el pago del premio. Antes de reclamar, se recomienda verificar las condiciones vigentes en los canales oficiales de Paga Todo.