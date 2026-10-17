Último resultado Lotería de Boyacá: premio mayor y secos del sábado 17 de octubre

Los resultados de la Lotería de Boyacá despiertan el interés de miles de colombianos que cada semana consultan los números ganadores para comprobar si sus billetes resultaron premiados. En el sorteo número 4646, la tradicional entidad ofreció un Premio Mayor de $15.000 millones, además de premios millonarios en las categorías de secos y aproximaciones. El número que obtuvo el máximo galardón fue el XXXX, de la serie XXX.

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Este sorteo es uno de los acontecimientos habituales que genera expectativa entre los apostadores de la Lotería de Boyacá, reconocida como una de las más tradicionales del país. Una vez publicados los resultados, los participantes pueden verificar las cifras de sus billetes y compararlas con el listado oficial para determinar si ganaron alguno de los premios disponibles.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá también dio a conocer los números correspondientes a sus premios secos, cuyas cuantías van desde los $10 millones hasta los $1.000 millones. Los jugadores pueden revisar la relación completa de números ganadores para comprobar si sus billetes fueron favorecidos en alguna de estas categorías.

Asimismo, a través de sus canales oficiales, la Lotería de Boyacá compartió la información gráfica del sorteo 4646, en la que aparecen los datos correspondientes al Premio Mayor de $15.000 millones y los diferentes premios secos que estuvieron en juego.



Ante estos resultados, es fundamental que los jugadores revisen cuidadosamente cada fracción de sus billetes. Aunque un número no corresponda al Premio Mayor, todavía existe la posibilidad de que coincida con alguna de las otras categorías incluidas en el plan de premios.

¿Cómo verificar los resultados de la Lotería de Boyacá?

Quienes deseen saber si obtuvieron un premio deben contrastar el número y la serie de sus billetes con los resultados divulgados por la Lotería de Boyacá en sus medios oficiales.

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La revisión debe incluir ambos datos, ya que la coincidencia del número y la serie puede ser determinante para establecer si un billete resulta ganador en determinadas categorías. También es aconsejable conservar el documento en buenas condiciones mientras se verifican los resultados y se consultan los requisitos establecidos para reclamar un eventual premio.

Por último, acudir a las fuentes oficiales es la mejor manera de confirmar la información del sorteo y evitar posibles errores derivados de publicaciones compartidas en redes sociales u otras plataformas digitales.

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