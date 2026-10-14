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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Consulte el resultado del número ganador de Dorado Tarde del 14 de octubre de 2026

Consulte el resultado del número ganador de Dorado Tarde del 14 de octubre de 2026

Consulte el resultado del sorteo de Dorado Tarde de este miércoles 14 de octubre de 2026. Revise el número ganador, las últimas cifras, el plan de premios y los requisitos para cobrar si su apuesta resulta ganadora.

Foto del logo del chance Dorado Tarde.
Foto del logo del chance Dorado Tarde. Imagen generado con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

El chance Dorado Tarde se mantiene entre los juegos de azar consultados por los apostadores en Colombia. Su cobertura en diferentes regiones del país y la posibilidad de revisar los resultados oficiales después de cada sorteo lo convierten en una alternativa popular para quienes participan en esta modalidad de juego.

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Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 14 de octubre

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Resultado de Caribeña Día este miércoles 14 de octubre de 2026: revise las cifras ganadoras

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Resultado del Sinuano Día del miércoles14 de octubre de 2026: número ganador

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El resultado del sorteo de Dorado Tarde de este miércoles 14 de octubre de 2026 es el:

  • Número ganador: resultado en breve.
  • Dos últimas cifras: resultado en breve.
  • Tres últimas cifras: resultado en breve.
  • La quinta balota: resultado en breve.

Los jugadores deben comparar los números de sus tiquetes con el resultado oficial. Para confirmar si obtuvieron un premio, pueden acudir a un punto de venta autorizado.

¿A qué hora juega Dorado Tarde?

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El sorteo de Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la jornada, a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

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Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.

¿Cuál es el plan de premios de Dorado Tarde?

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Una de las características de este chance es que contempla diferentes modalidades de acierto. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del tipo de apuesta realizada.

Por cada peso apostado, el plan de premios informado funciona de la siguiente manera:

  • Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.
  • Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.
  • Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.
  • Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.
  • Dos últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.
  • Una cifra (uña): paga cinco veces lo apostado.

Estas modalidades ofrecen distintas opciones para participar, según las condiciones establecidas para cada apuesta.

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¿Cómo reclamar un premio de Dorado Tarde?

Para reclamar un premio de Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por Paga Todo.

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Los documentos y condiciones indicados son los siguientes:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.
  • Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración o inconsistencia puede dificultar la validación del documento y el pago del premio.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda confirmar las condiciones vigentes en un punto de atención autorizado.

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