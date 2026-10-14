Resultado de Caribeña Día este miércoles 14 de octubre de 2026: revise las cifras ganadoras

El chance Caribeña Día continúa posicionándose como uno de los juegos de azar tradicionales y consultados en Colombia. Sus sorteos habituales permiten a los participantes revisar los resultados y comprobar si sus números coinciden con las cifras ganadoras.

Resultado de Caribeña Día hoy, miércoles 14 de octubre

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El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 14 de octubre de 2026 es el (resultado en breve) Cuando se conozca el resultado oficial, los apostadores podrán verificar sus tiquetes y consultar con su vendedor autorizado si obtuvieron algún premio.

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. La quinta: resultado en breve.

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse poco después de esa hora, cuando finaliza el sorteo y los números ganadores se publican a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

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Caribeña Día ofrece distintas modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales modalidades se encuentran:

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Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar el número completo en el orden exacto.

consiste en acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

permite acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: consiste en acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

consiste en acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: exige acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

exige acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades ofrecen diferentes opciones para participar, según el tipo de apuesta que elija cada jugador.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Según la información proporcionada, los valores para participar en este chance son:

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Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estos montos permiten a los participantes ajustar sus apuestas a su presupuesto.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar premios de Caribeña Día?

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El cobro de los premios depende del monto obtenido. Entre los documentos básicos que se deben presentar están:

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio, también pueden solicitarse requisitos adicionales:

Premios inferiores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: se solicita una certificación bancaria vigente, expedida con una antelación máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Caribeña Día mantiene su presencia entre las opciones de chance en Colombia, con sorteos de lunes a sábado y distintas modalidades de apuesta. Los participantes deben consultar los resultados oficiales y verificar con el operador autorizado las condiciones para reclamar sus premios.