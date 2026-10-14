Resultado de Paisita Día este miércoles 14 de octubre de 2026: consulte el número ganador

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia y cuenta con numerosos participantes en Colombia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus sorteos son transmitidos por Teleantioquia, lo que permite a los jugadores seguir el anuncio de los resultados oficiales.

Número ganador de Paisita Día hoy, miércoles 14 de octubre

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El resultado del sorteo de Paisita Día de este miércoles 14 de octubre de 2026 es el:

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. La quinta balota: resultado en breve.

Se recomienda comparar el tiquete con el resultado oficial y acudir a un punto de venta autorizado para confirmar si la apuesta obtuvo un premio.



Desde 2025, el juego incluye la posibilidad de agregar una quinta balota o número adicional. Esta modalidad permite aumentar el valor del premio cuando se cumplen las condiciones de acierto establecidas.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000. Para ganar el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado oficial, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.

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¿A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días, con horarios diferentes según la jornada:

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De lunes a sábado: a la 1:00 p. m.

a la 1:00 p. m. Domingos y días festivos: a las 2:00 p. m.

Los participantes pueden consultar los resultados a través de los canales autorizados y seguir la transmisión del sorteo por Teleantioquia.

¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de su posición en el resultado oficial.

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Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten elegir diferentes formas de participación, de acuerdo con las condiciones del juego.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Día?

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Los requisitos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Entre los documentos básicos que debe presentar el ganador están:

Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV). Premios superiores a 182 UVT: también se exige una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de reclamar un premio, es importante verificar las condiciones vigentes con el operador autorizado y conservar el tiquete en buen estado para facilitar la validación.