¿Ganó el Chontico Día? Consulte los números del sorteo de este miércoles 14 de octubre de 2026

El chance Chontico Día continúa entre los juegos de azar más populares del Valle del Cauca. Sus sorteos diarios y las diferentes modalidades de apuesta atraen a miles de participantes que consultan los resultados para verificar si sus números coinciden con los ganadores.

Número ganador del Chontico Día hoy, miércoles 14 de octubre

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El resultado del sorteo de Chontico Día de este miércoles 14 de octubre de 2026 es el: 8568 - 4

Número ganador: 8568

Dos últimas cifras: 68

Tres últimas cifras: 568

La quinta balota: 4

Los participantes deben comparar las cifras de sus tiquetes con el resultado oficial y verificar con el operador si tienen derecho a cobrar un premio.



¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

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Además, el sorteo se transmite en vivo para quienes desean seguir el anuncio del número ganador en tiempo real.

¿Cómo se juega el chance Chontico Día?

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Chontico Día cuenta con varias modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras que el participante quiera acertar y el orden en que aparecen.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Estas modalidades ofrecen distintas alternativas de participación, de acuerdo con las condiciones y los premios establecidos para cada apuesta.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

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Los valores de apuesta informados para este juego son los siguientes:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estos montos permiten participar con diferentes presupuestos, aunque el valor del premio depende de la modalidad elegida y de las condiciones del juego.

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¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio?

Para cobrar un premio de Chontico Día, el ganador debe presentar la documentación exigida por el operador. Entre los documentos básicos se encuentran:

El tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen del monto del premio.

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Premios inferiores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se deben presentar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT.

se deben presentar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se exige, además, una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Por sus sorteos diarios y sus distintas modalidades de apuesta, Chontico Día se mantiene como una alternativa popular entre los jugadores que consultan los resultados del chance en Colombia. Antes de reclamar un premio, es importante confirmar las condiciones vigentes con el operador autorizado.