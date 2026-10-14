Resultado del sorteo de Dorado Mañana este miércoles 14 de octubre: número ganador

El chance Dorado Mañana se mantiene entre los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su cobertura en diferentes ciudades y municipios del país, así como las opciones de premio para quienes aciertan las combinaciones, lo convierten en una alternativa popular para quienes siguen los resultados de los juegos de azar.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 14 de octubre

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El resultado del sorteo de Dorado Mañana de este miércoles 14 de octubre de 2026 es:

Número ganador: resultado en breve.

resultado en breve. Dos últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. Tres últimas cifras: resultado en breve.

resultado en breve. La quinta balota: resultado en breve.

Los apostadores deben revisar cuidadosamente las cifras del sorteo y compararlas con las de su tiquete. Para confirmar si una apuesta obtuvo un premio, es recomendable verificar el resultado por los canales oficiales y consultar las condiciones correspondientes.



¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la extracción, lo que permite a los participantes comprobar si sus números coinciden con los ganadores.

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Este juego no se realiza los domingos ni los días festivos.

¿Cuál es el plan de premios de Dorado Mañana?

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El plan de premios de Dorado Mañana contempla diferentes modalidades de acierto. De acuerdo con la información suministrada, por cada peso apostado, los pagos se distribuyen de la siguiente manera:

Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. Dos últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Una cifra (uña): paga cinco veces lo apostado.

El juego también incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones posibles. Los premios dependen de la modalidad de apuesta y de las condiciones establecidas por el operador.

¿Cómo reclamar un premio de Dorado Mañana?

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Según las condiciones indicadas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para realizar el trámite, se debe cumplir con las siguientes condiciones:

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Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es fundamental conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, debido a que cualquier alteración puede dificultar la validación del documento y el pago del premio. Antes de reclamar, el ganador debe verificar los requisitos vigentes con el operador.