Resultado del Sinuano Día del miércoles14 de octubre de 2026: número ganador

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Miles de apostadores participan diariamente en este sorteo, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Número ganador del chance Sinuano Día hoy 14 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 14 de octubre de 2026 es el (resultado en breve). Una vez se conozca el resultado oficial, los participantes podrán verificar sus tiquetes y comprobar si obtuvieron algún premio.

Número ganador: resultado en breve.

Dos últimas cifras: resultado en breve.

Tres últimas cifras: resultado en breve.

La quinta: resultado en breve.

Los apostadores deben verificar sus números con el resultado oficial y consultar con su vendedor autorizado para confirmar si su tiquete es ganador.

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¿A qué hora juega Sinuano Día?

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El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez finaliza el proceso del sorteo.

¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

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El juego ofrece diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el número ganador.

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo.

Combinado de cuatro cifras: premia a quienes acierten las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.

Tres cifras directo: se obtiene un premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado.

Combinado de tres cifras: permite ganar al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.

Una cifra o uña: corresponde a acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Sinuano Día?

Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto ganado. Entre los documentos básicos que se deben presentar están los siguientes:

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Documentos fundamentales

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Premios inferiores a 48 UVT

Los ganadores deben presentar los documentos básicos mencionados anteriormente.

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Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los requisitos fundamentales, se debe diligenciar y entregar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT

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Los ganadores deben presentar la documentación anterior y una certificación bancaria a nombre de la persona que registró el tiquete, expedida con una vigencia máxima de 30 días.