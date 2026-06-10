Dorado Mañana, resultado del miércoles 10 de junio de 2026

El chance Dorado Mañana es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia y puede jugarse en gran parte del territorio nacional a través de los puntos de venta autorizados. Cada día, miles de apostadores siguen este sorteo con la expectativa de acertar las cifras ganadoras y obtener importantes premios.

Número ganador de Dorado Mañana hoy miércoles 10 de junio de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 10 de junio de 2026 es el 3364 - 2. Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar cuidadosamente el tiquete para confirmar el resultado.



Número ganador: 3364

Dos últimas cifras: 64

Tres últimas cifras: 364

La quinta: 2

Desde 2025, los jugadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional en sus apuestas. Esta modalidad permite aumentar las opciones de obtener premios al acertar simultáneamente otras cifras del sorteo.

Los pagos de Dorado Mañana varían según la modalidad de apuesta y la cantidad de números acertados. Por cada peso apostado, los premios son los siguientes:



4 cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras directas o pata: 50 veces lo apostado.

Última cifra directa o uña: 5 veces lo apostado.

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana. Los resultados pueden consultarse una vez finaliza el sorteo. Los domingos y días festivos este juego no realiza sorteos.



¿Qué se necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados, cumpliendo con los requisitos establecidos para la validación del ganador.

Los documentos y condiciones requeridos son:



Ser mayor de edad. Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con la información solicitada en el respaldo. Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del titular que reclama el premio.

Antes de iniciar el trámite, es recomendable revisar el estado del tiquete y confirmar que los datos estén completos para evitar inconvenientes durante el proceso de pago.