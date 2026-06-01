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Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes 1 de junio de 2026

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de este lunes 1 de junio de 2026.

Dorado Mañana.
Dorado Mañana.
Foto: Montaje Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más conocidos entre los apostadores colombianos. Este juego puede encontrarse en gran parte del territorio nacional a través de los puntos de venta autorizados, lo que permite que miles de personas participen diariamente en busca de un premio.

Número ganador de Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 1 de junio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el resultado y confirmar la validez del tiquete con el vendedor autorizado.

Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x

Desde 2025, los jugadores tienen la opción de incluir una quinta balota o número adicional en sus apuestas. Esta modalidad permite aumentar las posibilidades de obtener premios al acertar simultáneamente otras combinaciones del sorteo.

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Los premios dependen de la modalidad elegida y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos son los siguientes:

  • Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.
  • Cuatro cifras combinadas: 208 veces el valor apostado.
  • Tres últimas cifras directas: 400 veces el valor apostado.
  • Tres últimas cifras combinadas: 83 veces el valor apostado.
  • Dos últimas cifras directas o pata: 50 veces el valor apostado.
  • Última cifra directa o uña: 5 veces el valor apostado.

A qué hora juega Dorado Mañana

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El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana. Los resultados pueden consultarse una vez finaliza el sorteo. Este juego no se realiza los domingos ni los días festivos.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en los puntos autorizados, cumpliendo con una serie de requisitos establecidos para garantizar la entrega del dinero al ganador.

Para reclamar el premio es necesario:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los datos requeridos en la parte posterior.
  • Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador, que es el único documento autorizado para este trámite.

Se recomienda conservar el tiquete en buen estado y verificar que toda la información esté correctamente diligenciada para evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

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