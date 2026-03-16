Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, lunes 16 de marzo de 2026

El chance Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su popularidad se debe, en gran parte, a que los resultados se conocen pocas horas después de realizar la apuesta, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si resultaron ganadores.

Con una programación diaria y un plan de premios definido, este juego se ha consolidado como una alternativa frecuente para miles de personas que participan en el chance buscando acertar el número ganador.



Número ganador del Dorado Mañana hoy, lunes 16 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 16 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El valor de los premios del Dorado Mañana depende del tipo de apuesta realizada y de la cantidad de cifras acertadas. El plan de pagos establece cuánto dinero recibe el jugador por cada peso apostado.

Actualmente, la tabla oficial de premios funciona de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este sistema permite que existan diferentes posibilidades de ganar, incluso si el jugador no acierta el número completo.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modificación que amplió las probabilidades de obtener premios adicionales y generó mayor interés entre los apostadores habituales.



Horario del sorteo Dorado Mañana

Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la claridad en el horario del sorteo, lo que facilita conocer rápidamente los resultados tras realizar la apuesta.



La programación oficial es la siguiente:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Gracias a este horario fijo, los jugadores pueden consultar el resultado el mismo día y confirmar de inmediato si su número fue el ganador.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Cuando una persona obtiene un premio en el Dorado Mañana, debe dirigirse a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro.

De acuerdo con la empresa operadora Paga Todo, si el premio es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, el ganador debe cumplir con algunos requisitos para reclamar el dinero:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite validar el premio y realizar el pago de manera segura, garantizando que los ganadores puedan recibir su dinero sin inconvenientes.