En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque contra producción de 'Sin senos sí hay paraíso'
Aeropuerto El Dorado
Terremoto en Japón
Falcao

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes 20 de abril de 2026

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes 20 de abril de 2026

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Consulte aquí el número ganador de hoy 20 de abril de 2026.

Dorado Mañana.
Dorado Mañana.
Foto: Montaje Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más conocidos en Colombia y se puede jugar en gran parte del territorio nacional, siempre que existan puntos de venta autorizados. Este sorteo mantiene una alta participación diaria gracias a su facilidad y a las distintas formas de apostar.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 20 de abril de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.

Número ganador: xxxx
Dos últimas cifras: xx
Tres últimas cifras: xxx
La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, que permite incrementar el valor del premio si se acierta junto con otras cifras.

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

Se trata de un juego de azar en el que los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida. Así paga por cada peso apostado:

  • Cuatro cifras directas: 4.500 veces lo apostado.
  • Cuatro cifras combinadas: 208 veces lo apostado.
  • Tres últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.
  • Tres últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.
  • Dos últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.
  • Última cifra (uña): 5 veces lo apostado.

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana. Los domingos y festivos no tiene sorteo, por lo que los resultados solo se publican en los días hábiles establecidos.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Para reclamar un premio, Paga Todo estableció una serie de requisitos que deben cumplirse, especialmente en montos iguales o superiores a $100.000:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original, completamente diligenciado y en buen estado.
  • Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador, siendo este el único documento válido.

Cumplir con estas condiciones es clave para garantizar el pago del premio sin inconvenientes.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Dorado Mañana

Resultados del chance

Chances y Loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad