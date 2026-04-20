Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes 20 de abril de 2026

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más conocidos en Colombia y se puede jugar en gran parte del territorio nacional, siempre que existan puntos de venta autorizados. Este sorteo mantiene una alta participación diaria gracias a su facilidad y a las distintas formas de apostar.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 20 de abril de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores. Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, que permite incrementar el valor del premio si se acierta junto con otras cifras.



¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

Se trata de un juego de azar en el que los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida. Así paga por cada peso apostado:



Cuatro cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

Tres últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

Tres últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

Dos últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado.

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana. Los domingos y festivos no tiene sorteo, por lo que los resultados solo se publican en los días hábiles establecidos.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

Para reclamar un premio, Paga Todo estableció una serie de requisitos que deben cumplirse, especialmente en montos iguales o superiores a $100.000:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, completamente diligenciado y en buen estado.

Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador, siendo este el único documento válido.

Cumplir con estas condiciones es clave para garantizar el pago del premio sin inconvenientes.