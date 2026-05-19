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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy martes 19 de mayo de 2026

Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy martes 19 de mayo de 2026

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Revise aquí el número ganador de hoy martes 19 de mayo de 2026.

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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de may, 2026

El Dorado Mañana es uno de los chances tradicionales en Colombia y puede jugarse en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.

Número ganador de Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 19 de mayo de 2026 es el 1736 - 3. Felicitaciones a los ganadores. Antes de reclamar el premio, es recomendable verificar con el vendedor si el tiquete resultó favorecido.

  • Número ganador: 1736.
  • Dos últimas cifras: 36.
  • Tres últimas cifras: 736.
  • La quinta: 3.
Resultado de Dorado Mañana - 19 de mayo.png

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. El resultado oficial puede consultarse poco después de esa hora.

Los domingos y festivos este chance no juega.

Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de la apuesta. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona así:

  • 4 cifras directas: 4.500 veces lo apostado.
  • 4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras directas o pata: 50 veces lo apostado.

Última cifra directa o uña: 5 veces lo apostado.

Qué necesita para reclamar un premio

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

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Para reclamar el premio se debe:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original debidamente diligenciado, con todos los campos requeridos en la parte posterior.
  • Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, que es el único documento autorizado para este trámite.
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