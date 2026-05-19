Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy martes 19 de mayo de 2026

El Dorado Mañana es uno de los chances tradicionales en Colombia y puede jugarse en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.

Número ganador de Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 19 de mayo de 2026 es el 1736 - 3. Felicitaciones a los ganadores. Antes de reclamar el premio, es recomendable verificar con el vendedor si el tiquete resultó favorecido.



Número ganador: 1736.

Dos últimas cifras: 36.

Tres últimas cifras: 736.

La quinta: 3.

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. El resultado oficial puede consultarse poco después de esa hora.



Los domingos y festivos este chance no juega.

Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de la apuesta. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona así:



4 cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras directas o pata: 50 veces lo apostado.

Última cifra directa o uña: 5 veces lo apostado.

Qué necesita para reclamar un premio

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

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Para reclamar el premio se debe:

