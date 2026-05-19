Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy martes 19 de mayo de 2026

El Dorado Mañana es uno de los chances tradicionales en Colombia y puede jugarse en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.
Número ganador de Dorado Mañana
El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 19 de mayo de 2026 es el 1736 - 3. Felicitaciones a los ganadores. Antes de reclamar el premio, es recomendable verificar con el vendedor si el tiquete resultó favorecido.
- Número ganador: 1736.
- Dos últimas cifras: 36.
- Tres últimas cifras: 736.
- La quinta: 3.
A qué hora juega Dorado Mañana
El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. El resultado oficial puede consultarse poco después de esa hora.
Los domingos y festivos este chance no juega.
Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de la apuesta. Por cada peso apostado, el plan de premios funciona así:
- 4 cifras directas: 4.500 veces lo apostado.
- 4 cifras combinadas: 208 veces lo apostado.
- 3 últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.
- 3 últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.
- 2 últimas cifras directas o pata: 50 veces lo apostado.
Última cifra directa o uña: 5 veces lo apostado.
Qué necesita para reclamar un premio
De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.
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Para reclamar el premio se debe:
- Ser mayor de edad.
- Presentar el tiquete original debidamente diligenciado, con todos los campos requeridos en la parte posterior.
- Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, que es el único documento autorizado para este trámite.