Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, martes 24 de marzo de 2026

El chance Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan resultados rápidos tras realizar su apuesta. Su principal atractivo radica en que los números ganadores se conocen pocas horas después, lo que permite a los jugadores verificar de manera ágil si obtuvieron algún premio.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 24 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 24 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El monto de los premios en el Dorado Mañana varía según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. El plan de pagos define cuánto dinero recibe el apostador por cada peso jugado, ofreciendo distintas opciones de ganancia.

Actualmente, la tabla oficial funciona así:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este esquema amplía las posibilidades de obtener premios, incluso si no se acierta el número completo.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria. Este cambio incrementó las probabilidades de premios adicionales y despertó mayor interés entre los apostadores frecuentes.



Horario del sorteo Dorado Mañana

Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la claridad en el horario del sorteo, lo que facilita la consulta de resultados el mismo día.



La programación oficial es:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Gracias a este horario fijo, los participantes pueden confirmar rápidamente si su número resultó ganador.

Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

En caso de resultar ganador, la persona debe acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro.

De acuerdo con la empresa operadora Paga Todo, si el premio es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite validar el premio y garantizar un pago seguro, evitando inconvenientes durante el proceso de reclamación.