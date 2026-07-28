Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes 28 de julio de 2026

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia y puede jugarse en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.

Resultado del chance Dorado Mañana hoy martes 28 de julio de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 28 de julio de 2026 es el XXXX. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con el operador autorizado si su tiquete corresponde al premio.



Número ganador: XXXX

Dos últimas cifras: XX

Tres últimas cifras: XXX

La quinta: X

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", una modalidad que permite incrementar las ganancias cuando se acierta junto con las demás cifras premiadas.

Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de la apuesta realizada. Así paga por cada peso apostado:

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4 cifras (directa): 4.500 veces lo apostado.

4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras (directa): 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (directa o "pata"): 50 veces lo apostado.

Última cifra (directa o "uña"): 5 veces lo apostado.

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados pueden consultarse poco después de finalizar el sorteo. Los domingos y días festivos no hay sorteo.

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¿Qué necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

