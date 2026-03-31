Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, martes 31 de marzo de 2026

El chance Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan verificar resultados pocas horas después de realizar su apuesta. Su frecuencia diaria y un plan de premios flexible lo convierten en una opción atractiva para miles de jugadores en el país.



Número ganador del Dorado Mañana hoy, martes 31 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 31 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El esquema de premios del Dorado Mañana contempla diferentes niveles de ganancia, de acuerdo con el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Este sistema permite obtener premios incluso sin coincidir con el número completo.

Actualmente, los pagos por cada peso apostado son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria. Esta modalidad amplía las probabilidades de ganar y ha incrementado el interés entre los jugadores frecuentes.



Horario del sorteo Dorado Mañana

Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la claridad en la programación del sorteo, lo que facilita la consulta de resultados el mismo día.

El Dorado Mañana se realiza en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Gracias a este horario fijo, los jugadores pueden verificar rápidamente si su número resultó ganador tras realizar su apuesta.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado. Para montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con ciertos requisitos establecidos por la empresa operadora.



Los documentos y condiciones exigidos son:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estos requisitos permite validar el premio y garantiza un proceso de pago seguro, evitando inconvenientes al momento de reclamar las ganancias.