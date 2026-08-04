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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026

Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026

Consulte el resultado del Dorado Mañana hoy 4 de agosto de 2026. Número ganador, últimas cifras, quinta balota y plan de premios actualizado en Colombia.

Logo de dorado mañana chance.
Dorado Mañana hoy
Foto: Pexels - Dorado Mañana.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia y puede jugarse en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.

Resultado del chance Dorado Mañana hoy martes 4 de agosto de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 4 de agosto de 2026 es el (resultado en breve). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con el operador autorizado si su tiquete corresponde al premio.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", una modalidad que permite incrementar las ganancias cuando se acierta junto con las demás cifras premiadas.

Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de la apuesta realizada. Así paga por cada peso apostado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces lo apostado.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces lo apostado.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces lo apostado.
  • 2 últimas cifras (directa o "pata"): 50 veces lo apostado.
  • Última cifra (directa o "uña"): 5 veces lo apostado.

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados pueden consultarse poco después de finalizar el sorteo. Los domingos y días festivos no hay sorteo.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los campos requeridos en la parte posterior.
  • Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador, único documento autorizado para reclamar el premio.
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